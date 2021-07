Pokèmon UNITE: Data di uscita annunciata

The Pokémon Company International e TiMi Studio Group hanno annunciato oggi che Pokémon UNITE uscirà per Nintendo Switch il 21 luglio 2021.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Per festeggiare l’uscita del gioco, i giocatori che effettuano l’accesso alla versione per Nintendo Switch di Pokémon UNITE entro il 31 agosto 2021 riceveranno la Unite license (licenza Unite) di Zeraora e potranno così schierare il Pokémon nelle lotte.

Pokémon UNITE è il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre. I giocatori si sfidano in lotte a squadre 5 contro 5. Durante le lotte, collaboreranno con i propri compagni di squadra per sconfiggere Pokémon selvatici e far salire di livello il proprio Pokémon per farlo evolvere. Dovranno inoltre sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato. Pokémon UNITE sarà free-to-start e saranno disponibili acquisti facoltativi all’interno del gioco.

Pokémon UNITE sarà disponibile per dispositivi mobili a partire da settembre 2021. Inoltre, uscirà sia per dispositivi mobili sia per Nintendo Switch anche in francese, italiano, tedesco e spagnolo.