Bandai Namco annuncia SUPER ROBOT WARS 30

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha annunciato oggi SUPER ROBOT WARS 30, un nuovo GDR tattico che riunirà vari personaggi e robot di alcune celebri serie anime mecha per affrontare diversi avversari in comune.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

In SUPER ROBOT WARS 30, i giocatori potranno vivere un’esperienza assolutamente unica che combina numerosi crossover di celebri mecha, animazioni d’attacco adrenaliniche e la possibilità di potenziare i propri robot e piloti preferiti.

5 nuovi e popolari franchise robotici debutteranno nella serie SUPER ROBOT WARS: The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman, The Brave Police J-Decker, Majestic Prince Knight’s & Magic, Mazinkaiser (INFINITISM), SSSS.GRIDMAN, per un totale di oltre 20 serie* rappresentate nel gioco.

SUPER ROBOT WARS 30 sarà disponibile dal 28 ottobre 2021 per PC tramite STEAM ed è ora pre-ordinabile nelle seguenti edizioni:

Edizione Standard

Edizione Deluxe , che include il gioco, il Season Pass e un pacchetto di missioni bonus.

, che include il gioco, il Season Pass e un pacchetto di missioni bonus. Edizione Ultimate, che include il gioco, il Season Pass, un pacchetto di missioni bonus e il pacchetto dati e audio premium.

Prenotando il gioco, sarà possibile ottenere anche 2 missioni e 4 pacchetti aggiuntivi. Presto saranno svelati ulteriori dettagli sui contenuti del Season Pass.

Serie incluse: