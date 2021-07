The Smurfs – Mission Vileaf: Edizioni, Uscita, Trailer e dettagli

Microids è lieta di annunciare data di uscita, edizioni ed ulteriori dettagli per il videogioco ufficiale sui Puffi, il quale di mostra quest’oggi la prima volta con un Gameplay.

La descrizione ufficiale recita:

Ancora una volta, i Puffi devono trovare un modo per eludere i piani malvagi di Gargamella! Nel suo oscuro laboratorio, il malvagio mago Gargamella ha scoperto una formula che gli permette di creare una pianta malvagia, chiamata Vileaf. Questa pianta produce semi “Viletrap”, che possono attirare i Puffi e imprigionarli in trappole vegetali! Ma queste piante di Viletrap sono anche un grande pericolo per la foresta, in quanto sono altamente tossiche, soprattutto per i campi di salsapariglia!

I giocatori prenderanno il controllo di una squadra di Puffi composta da Forzuto, Puffetta, 4 occhi e Golosone! Lo Smurfizer consente ai Puffi di sbarazzarsi dei nemici che incontrano, curare le piante afflitte dal Vileaf, oltre a saltare più in alto, planare in aria o tuffarsi nei 5 mondi che compongono l’avventura. Trovando oggetti potrete potenziare lo strumento. L’uscita è fissata per il 26 Ottobre su PC,PS4,Xbox One e Switch mentre su Xbox Series e PS5 arriverà nel 2022.