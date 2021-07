Lost Judgment sarà l’ultimo titolo della serie?

Con Yakuza Like a Dragon, SEGA ha deciso di modificare il sistema di combattimento dopo svariati anni e titoli, passando dal tempo reale al turni, questo perchè qualche anno fa nacque una nuova serie che utilizza un sistema di combattimento tipico dei vecchi Yakuza, ci stiamo riferendo a Judgement.

L’intento di SEGA era quello di portare avanti le due serie in concomitanza, tuttavia a causa di un recente episodio si è vista costretta a rivedere i suoi piani, almeno è quanto sostengono alcuni rumors, a seguire i dettagli.

Lost Judgment concluderà la saga?

Secondo dei rumors l’agenzia dell’attore Takuya Kimura avrebbe negato a SEGA il lancio di entrambi i giochi su PC, questo perchè Johnny & Associates ha uno stretto contrllo sui diritti d’immagine dell’attore e l’uso online è limitato a pochi. In altre parole se SEGA ha intenzione di continuare a sviluppare nuovi capitoli della serie, può pubblicarli esclusivamente su console.

Questa imposizione ha portato la compagnia a prendere la decisione di interrompere la serie con Lost Judgement, dato che su PC vi sono numerosi giocatori che non potranno mai essere raggiunti e di conseguenza si rivelerebbe un danno economico non di poco conto, sviluppare la serie solo per console. Come detto naturalmente si tratta di rumors che vano considerati tali fino a quando non ci saranno conferme o smentite.

Vi ricordiamo che Lost Judgement, sequel di Judgement, sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One dal 21 Settembre.