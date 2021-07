Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: vinci un’edizione limitata, ultra-speciale della carta Platinum Drago Bianco Occhi Blu

Konami Digital Entertainment, B.V. è lieta di svelare uno dei più grandi giveaway di tutti i tempi di Yu-Gi-Oh! CIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: la possibilità di vincere un’edizione limitata, ultra-speciale della carta Platinum Drago Bianco Occhi Blu.

Parte della serie di incredibile successo Yu-Gi-Oh! CIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, la carta Platinum Drago Bianco Occhi Blu è stata originariamente rilasciata all’inizio di questa estate in una tiratura molto limitata. Presenta l’iconico Drago Bianco Occhi Blu, il mostro simbolo di Seto Kaiba apparso nel primo episodio del popolarissimo anime di Yu-Gi-Oh!.

Realizzata in argento puro al 99,9%, brunita in una finitura color platino e racchiusa in una teca protettiva in acrilico, la splendida carta Platinum Drago Bianco Occhi Blu è un must-have per ogni collezionista di Yu-Gi-Oh!.

È giunto il momento di vincere!



KONAMI offre ora la possibilità di vincere la splendida carta Platinum Drago Bianco Occhi Blu a tutti i duellanti di Regno Unito, Spazio Economico Europeo e Svizzera grazie a un imperdibile giveaway.

Per avere la possibilità di vincere questa carta super-esclusiva, consigliamo ai duellanti di fare quanto segue: