Demon Slayer: Data di uscita, piattaforme, Edizioni e Trailer

Il videogioco ufficiale di Demn Slayer ha finalmente una data di uscita. CyberConnect 2 e Aniplex sono lieti di annunciare che il lancio è fissato per il 14 Ottobre su PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series e PC via Steam in differenti edizioni.

La Standard include il gioco e due card adesive, la Standard Digitale includerà cdei codici per sbloccare in anticipo Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado e gli avatar Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e un Tema.

Prenotando quest’ultima edizione riceverete inoltre dei codici per sbloccare Kimetsu Gakuen Giyu Tomioka e Kimetsu Gakuen Shinobu Kocho, e gli avatar di Tanjiro Kamado. Per i collezionisti vi è la Limited, al cui interno troverete:

Una statuina

Codici per sbloccare Kimetsu Gakuen Tanjiro Kamado, Kimtesu Gakuen Nezuko Kamado, Kimetsu Gakuen Zenitsu Agatsuma e Kimetsu Gakuen Hashibira Inosuke,

13 avatar

Codici per sbloccare i costumi Butterfly Mansion Patient per Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Hashibira Inosuke

8000 Kimetsu Points

Un tema

Un tema dinamico

Un set di card adesive

Infine non manca all’appello la Deluxe Edition, che include tutti i contenuti digitali della Limited, ad eccezione naturalmente della statuetta. Purtroppo per ora l’uscita è prevista solo in Giappone, inoltre le edizioni menzionate sono destinate solo a PS4 e PS5.