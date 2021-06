L’espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale del GCC Pokémon è disponibile

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi la nuova espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il nuovo set, disponibile presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, dà il benvenuto al Pokémon Re Calyrex nelle vesti di Pokémon-V e Pokémon-VMAX in entrambe le sue forme Cavaliere Glaciale e Cavaliere Spettrale, insieme ad Articuno di Galar, Zapdos di Galar, Moltres di Galar e altri.

Forte delle oltre 70 nuove carte Stile di Lotta, l’espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale offre ai giocatori l’occasione perfetta per migliorare i propri mazzi Colpo Singolo o Colpo Rapido costruiti con Spada e Scudo – Stili di Lotta.

L’espansione Spada e Scudo – Regno Glaciale è completa di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, e include le seguenti carte:

Otto Pokémon-VMAX

15 Pokémon-V e 26 Pokémon-V a figura intera

28 carte Allenatore e 13 carte Aiuto a figura intera

Tre nuove carte Energia speciale

Inoltre, gli Allenatori in Italia possono ricevere un codice speciale per ottenere un Dynacristallo nel gioco Pokémon Spada o Pokémon Scudo che gli permetterà di incontrare e sfidare Sandaconda Gigamax in un Raid Dynamax. I codici saranno disponibili dal 18 giugno al 18 luglio 2021 presso GameStopZing, online o in negozio, fino a esaurimento scorte (non è richiesto alcun acquisto).