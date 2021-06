Pokémon UNITE: Nuovi dettagli svelati

The Pokémon Company International e TiMi Studio Group hanno annunciato oggi che Pokémon UNITE, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre, sarà disponibile per Nintendo Switch a partire da luglio 2021 e per dispositivi mobili da settembre 2021. Pokémon UNITE sarà free-to-start e saranno disponibili acquisti facoltativi all’interno del gioco.

Questo titolo supporterà la modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e dispositivi mobili, che consentirà di lottare contro o insieme a giocatori che utilizzano una qualsiasi delle piattaforme. Inoltre, i giocatori potranno usare il loro account del Club Allenatori di Pokémon o il loro account Nintendo sia su Nintendo Switch che su dispositivi mobili per sincronizzare facilmente i progressi di gioco.

Benvenuti su Aeos Island (Isola di Heos)!

Pokémon UNITE è ambientato su Aeos Island, un’isola leggendaria che pare trovarsi ai confini inesplorati dell’oceano. Su Aeos Island, i giocatori troveranno la Unite Battle Committee (Associazione Lotta Unite), detta anche UBC (ALU), che organizza diversi tornei di Unite Battle (Lotte Unite). Nel corso delle Unite Battle, i giocatori formano squadre di cinque Pokémon ciascuna e si affrontano per totalizzare il maggior numero di punti prima che scada il tempo. Sull’isola, i giocatori entreranno in contatto con una nuova forma di energia, chiamata Aeos energy (energia Heos). Questa energia può essere sfruttata nelle Unite Battle per far evolvere i Pokémon.

Le Unite Battle vantano tantissimi fan sfegatati in tutto il mondo e Allenatori provenienti da ogni luogo che non vedono l’ora di entrare in azione. I giocatori vestiranno i panni di Allenatori in erba giunti a Aeos (Heos) per prendere parte a queste avvincenti lotte.