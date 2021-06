Marvel’s Guardian of the Galaxy non sarà multiplayer

Nel corso dell’E3 2021 è stato annunciato Marvel’s Guardian of the Galaxy, il nuovo gioco di Eidos Montreal, appartenente all’universo Marvel di cui fanno parte Spider-Man e Avengers, ma che contrariamente a quest’ultimo non sarà giocabile in multiplayer.

I Guardiani della Galassia: Ecco perchè è solo giocatore singolo

In una recente dichiarazione, Eidos ha specificato del perchè il gioco non sarà giocabile in multiplayer ma si tratterà di un’esperienza pensata solo per il giocatore singolo:

Quando iniziammo a lavorarci su avevamo in mente diversi tipi di gameplay, ci siamo chiesti più volte quale fosse la soluzione migliore da adottare per intrattenersi con i Guardiani della Galassia. Se giocate vestendo solo i panni di Peter allora vivrete la storia come nella vita reale, farete parte di un team ma non lo potrete controllare. La nostra intenzione era quella di realizzare un gioco dalla narrazione molto profonda, crediamo che questa sia la soluzione migliore. Tra molti anni i giocatori potrebbero ricordare di aver vissuto un’avventura in compagnia degli altri Guardiani della Galassia, come parte del gruppo.

Marvel’s Guardians of the Galaxy uscirà il 26 Ottobre su PC e Console, inclusa la Nintendo Switch, ma in questo caso andrà giocato in Streaming.