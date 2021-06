DREAMWORKS SPIRIT LA GRANDE AVVENTURA DI LUCKY disponibile da oggi

Salta in sella per un’avventura nella frontiera davvero unica con Lucky e il suo selvaggio Mustang Spirit!

Outright Games, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, annuncia il lancio di DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky. Ispirato al prossimo film di DreamWorks Animation, Spirit – Il ribelle (nei cinema statunitensi dal 4 giugno), il gioco è ora disponibile per Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC.

Cavalca con Lucky e il suo fedele Mustang, Spirit, in una serie di avventure in compagnia delle sue migliori amiche, Abigail e Pru. Scopri i tesori nascosti della città di frontiera di Lucky, Miradero, mentre affronti alcuni pericoli, tra cui il malvagio allevatore di cavalli Hendricks. Potrai anche esplorare liberamente la vasta frontiera, intraprendere alcune missioni avvincenti, scattare fotografie agli animali e ottenere i vari collezionabili nello scenario.

“Con DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky, crediamo di aver creato un gioco assolutamente unico”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Ci siamo davvero divertiti a ricreare la frontiera e Miradero in uno splendido gioco open world, che i fan di Spirit vorranno esplorare con i propri personaggi preferiti. Ora potranno vivere una nuova avventura a cavallo direttamente nel loro soggiorno.”

DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.