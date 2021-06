DC Super Hero Girls: Teen Power disponibile da oggi

I giocatori possono unirsi alla lotta nei panni di Wonder Woman, Supergirl o Batgirl in DC Super Hero Girls: Teen Power, in arrivo oggi su Nintendo Switch.

Sei pronto a salvare la città dalle grinfie di un gruppo di dispettosi supercriminali DC, il tutto tenendo il passo con la vita sociale da adolescente alla Metropolis High School? Se riesci a gestire un Batarang e un doposcuola con lo stesso stile, allora Metropolis ha bisogno del tuo aiuto.

In DC Super Hero Girls: Teen Power i giocatori possono eseguire incredibili combo in battaglia utilizzando gli intuitivi comandi del gioco e un’ampia gamma di abilità, ognuna su misura per i sei personaggi giocabili. Wonder Woman usa le sue abilità guerriere con il Lazo della Verità e lo Scudo Volante, Supergirl ha la Vista Calorifica e il Supersoffio e Batgirl può inventare gadget per combattere il crimine come il Bat-Hook.

La turbolenta Harley Quinn può usare allegramente il suo mega-salto Malamolla per creare un po’ di confusione, mentre l’abilità Cat-danza di Catwoman può essere usata per graffiare i nemici come una scaltra ladra di gioielli, oppure intrappolarli usando l’abilità Trappola d’amore di Carol Ferris. Gli elusivi servitori del Giocattolaio non sapranno cosa li ha colpiti.

Quando i giocatori non stanno preparando un pugno potente, possono esplorare diverse sezioni della città di Metropolis, salvare gatti scomparsi e collezionare costumi per mostrare il proprio stile personale. Possono persino ricostruire una parte distrutta della città donando denaro in-game per aprire negozi oppure scegliere la posizione di nuovi edifici.

Basato sulla serie animata DC Super Hero Girls, questo nuovo gioco offre divertimento a tutti coloro che hanno sempre voluto aiutare i cittadini bisognosi mentre fanno giustizia. Non dimenticare dopo di fare un salto al caffè Sweet Justice.

DC Super Hero Girls: Teen Power è concesso su licenza da Warner Bros. Interactive. Tutti i personaggi DC e i rispettivi marchi ™ & © 2021 DC.