Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino disponibile da oggi

L’apocalisse zombi è arrivata ed è ora di prepararsi per una battaglia epica! Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Atomic Cartoons (la divisione Kids and Family di Thunderbird Entertainment), e lo studio di sviluppo Stage Clear Studios, ha lanciato oggi “Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino”. La partnership per la produzione del gioco è gestita da Cyber Group Studios, l’agente mondiale di Atomic Cartoons per merchandise, licenze e videogiochi.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

In Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino, i fan potranno vivere una nuova storia originale, esplorando la vasta città di Wakefield e affrontando intere orde di zombi. Vesti i panni dei leggendari eroi della serie Jack, Quint, June e Dirk, mentre cercano i pezzi mancanti del potentissimo “Bastone del destino” e provano a sconfiggere Malondre, la regina dei mostri viscidi, che sta cercando di evocare Rezzoch, l’Antico Distruttore dei mondi.

Al lancio, sarà possibile divertirsi con una modalità in cooperativa locale offline da 1 a 4 giocatori, che sarà presto affiancata anche dal multiplayer online grazie a una patch di aggiornamento.

Terry Malham, CEO di Outright Games: “Per noi è stata un’incredibile avventura entrare a far parte dell’universo della serie Gli ultimi ragazzi sulla Terra. È stato davvero un piacere collaborare con l’autore Max Brallier e Atomic Cartoons per portare questi fantastici personaggi in un gioco d’azione e avventura a tema zombi divertente e adatto a tutta la famiglia. Speriamo che i giocatori lo apprezzeranno almeno tanto quanto noi mentre lo sviluppavamo.”

Il nuovo gioco si basa sulla pluripremiata serie animata Gli ultimi ragazzi sulla Terra di Atomic Cartoons e sull’omonima serie di libri di Penguin Random House, che ha venduto più di sette milioni di copie in tutto il mondo, oltre ad aver dominato alcune delle più celebri classifiche dei bestseller, tra cui quelle di New York Times, USA Today e Wall Street Journal. Il primo libro illustrato a colori, “Thrilling Tales from the Treehouse” è stato pubblicato lo scorso aprile, mentre il settimo episodio nella serie di sei romanzi, THE LAST KIDS ON EARTH AND THE DOOMSDAY RACE, sarà pubblicato il 14 settembre 2021.

Max Brallier, autore della premiata collana di libri e della serie di Netflix:

“Da appassionato videogiocatore, portare in vita Gli ultimi ragazzi sulla Terra su console e PC è un sogno che si realizza. Atomic Cartoons, Cyber Group Studios, Outright Games e Stage Clear Studios sono partner incredibili e credo che insieme siamo riusciti a creare qualcosa di davvero speciale. Non vedo l’ora di permettere ai fan d’interagire con il mondo di Last Kids in modo completamente nuovo e nei panni dei propri personaggi preferiti!”

Oltre ai libri bestseller, Atomic Cartoons ha collaborato con Brallier nella serie animata Last Kids di Netflix, trasmessa per la prima volta nel 2019 con uno speciale di 66 minuti, che ha conquistato un premio Emmy come “Best Special Class Animation Program”. In seguito, sono arrivate due stagioni aggiuntive nel 2020 e uno speciale episodio interattivo “Felice Apocalisse” il 6 aprile 2021. Per produrre l’episodio interattivo, Atomic Cartoons ha sfruttato la tecnologia interattiva di Netflix, che consente agli spettatori di effettuare alcune scelte con il proprio telecomando per avanzare nella storia.

La serie animata vede il doppiaggio originale di Mark Hamill, Rosario Dawson, Catherine O’Hara, Keith David, Bruce Campbell, Garland Whitt, Montse Hernandez e Charles Demers, oltre a Nick Wolfhard che doppia il protagonista Jack Sullivan. Wolfhard, Hernandez, Whitt e Demers doppieranno i propri personaggi anche nel videogioco.

I diritti dell’IP, Gli ultimi ragazzi sulla Terra, sono stati acquisiti nel 2017 da Thunderbird Entertainment Group, la società madre di Atomic Cartoons. Oltre alla serie Netflix e al videogioco, Atomic, in collaborazione con Cyber Group Studios, ha lanciato anche una nuova linea di giocattoli e merchandise basata sulla serie con Jakks Pacific, e una linea di t-shirt con Hot Topic.

Matthew Berkowitz, direttore creativo di Atomic Cartoons e Thunderbird Entertainment:

“Il lancio di Gli Ultimi Ragazzi Sulla Terra e il Bastone Del Destino segna l’inizio di un’altra emozionante avventura per l’universo di Last Kids. I fan avranno l’opportunità di immergersi nel mondo del franchise con una storia originale creata appositamente per il videogioco. Quest’avventura ricca d’azione è un’esperienza davvero unica, ma che si collega perfettamente al resto dell’universo che tutti conosciamo e amiamo. Inoltre, sarà un’avventura divertente per ogni età, che vedrà bambini e familiari giocare insieme mentre vestiranno i panni di Jack, June, Quint e Dirk, e affronteranno un nuovo cattivo, Malondre, la regina dei mostri viscidi!

Siamo davvero felici della nostra collaborazione con Outright Games e Stage Clear Studios, e di come l’universo di Last Kids di Max sia stato rappresentato in maniera tanto autentica, dalla città di Wakefield ai personaggi principali, i mostri, gli zombi e tutti gli altri elementi. Speriamo che i fan della serie animata e dei libri lo apprezzeranno almeno tanto quanto noi nel crearlo e non vediamo l’ora che possano provarlo di persona!”

Il COO, Dominique Bourse, e il vicepresidente Interactive and Video Game Division di Cyber Group Studios, Thierry Braille, hanno dichiarato: “Siamo lieti che la collaborazione con Atomic Cartoons e Outright Games abbia dato vita a un gioco davvero avvincente dedicato alla serie Gli ultimi ragazzi sulla Terra. La combinazione di questa incredibile IP e il fantastico titolo sviluppato da Outright Games ha dato vita a un gioco straordinario, che continuerà a espandere l’universo della serie.”