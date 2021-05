The Smurf: Mission Vileaf annunciato i primi dettagli

Microids è lieta di annunicare l’arrivo per il 25 Ottobre su PC,PS4,Xbox One e Nintendo Switch, del nuovo videogioco ufficiale sui Puffi, intitolato The Smurfs: Mission Vileaf.

I Puffi arrivano su PC e Console con una nuova avventura

L’oscuro mago Gargamella ha scoperto una nuova formula che gli permette di creare una pianta dal nome Vileaf, in grado di produrre semi che possono attirare i Puffi per poi imprigionarli. Le piante risultano un grande pericolo per la foresta, poichè altamente tossiche.

Grande Puffo deciderà di mandare in missione una squadra di Puffi composta da Puffetta, Chef, Hefty e Brainy per fermare i piani del malvagio mago. Nel corso dell’avventura potrete ricorrere allo Smurfizer, il quale permetterà ai Puffi di eliminare i nemici e superare gli ostacoli. Si tratta di uno speciale equipaggiamento pensato per permettere ai protagonisti di esplorare al meglio la foresta, le paludi e tutte le altre ambientazioni fino al laboratorio di Gargamella.

Il gioco è un platform 3D e sarà doppiato e sottotitolato in varie lingue, non è ancora chiaro se potrà essere giocato in co-operativa locale e online o solo in singolo, non resta che attendere per nuovi dettagli. Il titolo di cui vi abbiamo parlato quest’oggi è solo il primo di una lunga serie di giochi in arrivo nel corso degli anni dedicati ai Puffi.