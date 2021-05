PJ MASKS: Eroi della notte annunciato per PC e Console

E’ ora di combattere il crimine con i protagonisti di PJ Masks nel loro primo videogioco d’avventura. Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE, un videogioco d’avventura e piattaforme per bambini, che sarà disponibile da quest’autunno per Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.

Indossa il tuo pigiamino preferito e diventa Gattoboy, Gufetta e Geco nel più avvincente videogioco di PJ di sempre. Usa i loro superpoteri, come la velocità di Gattoboy, le mosse volanti di Gufetta e la forza dei muscoli di Geco, per fermare i peggiori cattivi della notte. Esplora otto celebri luoghi della serie, dai tetti della città alla montagna misteriosa fino alla luna! Con l’aiuto di PJ Robot, potrai scoprire un mondo di amicizia, lavoro di squadra e fantastici collezionabili nascosti. L’ora della nanna è il momento perfetto per combattere il crimine, ma riuscirai a salvare il mondo da Romeo, Lunetta, il Ninja della notte e gli altri cattivi?

Prodotto da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, PJ Masks è stato un successo mondiale fin dal suo debutto televisivo su Disney Junior nel 2015. Attualmente, è una delle migliori licenze e proprietà televisive per la fascia prescolare, classificandosi tra le prime cinque serie animate di Disney Junior per i bambini di età compresa tra 2 e 5 anni e avendo raggiunto vendite al dettaglio globali di 1,15 miliardi di dollari.

“Siamo più che lieti di essere finalmente riusciti a portare PJ Masks su console in questa nuova avventura e dobbiamo ammettere che la nostra collaborazione con Hasbro per creare fantastici videogiochi per bambini è un sogno che si realizza”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “PJ Masks è un franchise per bambini molto popolare e moderno ed è perfetto per quella fascia di pubblico in costante aumento che va dall’età prescolare fino a bambini che scoprono il mondo dei supereroi per la prima volta. Con tutti i nostri giochi vogliamo guidare i bambini nel fantastico mondo dei videogiochi e PJ Masks è sicuramente la scelta migliore per farlo”.

Caratteristiche principali

IMPERSONA GLI EROI – Gioca nei panni di Gattoboy, Gufetta e Geco.

ESPLORA IL MONDO – Visita 8 celebri luoghi di PJ Masks.

GIOCA IN SICUREZZA – Usa comandi sviluppati appositamente per i giovani eroi.

FERMA I CATTIVI – Ferma Romeo, Lunetta, il Ninja della notte e molti altri.

CERCA I COLLEZIONABILI – Trova tantissimi oggetti incredibili.

PJ Masks: Eroi della notte sarà disponibile da quest’autunno per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.