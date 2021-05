PEPPA PIG: Annunciato il videogioco ufficiale per PC e Console

Preparati ad accompagnare Peppa Pig nella sua nuova ed emozionante avventura, poiché Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi La mia amica Peppa Pig. Basato sulla serie animata per bambini in età prescolare più vista a livello globale e trasmessa da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, il nuovo gioco di Peppa Pig sarà disponibile da quest’autunno per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC.

Vestendo i panni di un nuovo personaggio di Peppa Pig, i giocatori potranno personalizzare il proprio avatar per giocare in compagnia di Peppa, visitando tutti i luoghi più celebri della serie, tra cui la spiaggia, le gelide montagne innevate, la casa di Peppa e persino Potato City.

Vivi un’avventura davvero unica e interagisci con i personaggi del mondo di Peppa. Gioca con George e Mamma Pig nella casa di Peppa, aiuta Papà Pig a ritrovare i suoi occhiali, o salta insieme nelle pozzanghere di fango, qualunque cosa accadrà nella storia dipende solo da te.

Peppa Pig è molto popolare in tutto il mondo e Outright Games è lieto di annunciare che il suo nuovo gioco includerà un doppiaggio completo in inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese brasiliano, olandese, russo, polacco, svedese, norvegese, danese e finlandese.

Peppa Pig è stata trasmessa per la prima volta nel 2004 e da allora è cresciuta fino a diventare la serie animata più importante della fascia prescolare. Trasmessa in più di 180 paesi, Peppa Pig è la serie per bambini in età prescolare più vista, nonché il marchio più visualizzato su YouTube. Una tale notorietà le ha garantito un successo incredibile, che spazia da prodotti al dettaglio a eventi, giochi e musica.

“Peppa Pig è un successo globale e siamo davvero felici di portare il suo mondo in un nuovo videogioco per console”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “È un gioco con cui bambini e genitori potranno divertirsi a esplorare insieme il mondo di Peppa in una nuova avventura e non potremmo essere più felici di lanciarlo proprio quest’autunno”.

Caratteristiche principali

CREA IL TUO PERSONAGGIO – Scegli e vesti il tuo avatar.

GIOCA CON PEPPA – Accompagna la tua nuova amica in tante avventure per imparare e divertirti.

ESPLORA IL SUO MONDO – Visita la spiaggia, la foresta, Potato City e molti altri luoghi.

FAI NUOVE AMICIZIE – Incontra i tuoi personaggi preferiti di Peppa Pig.

ESPRIMI LA TUA CREATIVITÀ – Ogni giocatore sarà il protagonista della propria storia.

La mia amica Peppa Pig sarà disponibile dal 22 ottobre 2021 per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.