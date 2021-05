Blaze e le mega macchine: Annunciato il videogioco ufficiale

Allacciati le cinture perché Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Nickelodeon, ha annunciato oggi un nuovo gioco di corse di kart, Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City. Basato sulla celebre serie prescolare di Nickelodeon, il gioco sarà disponibile da ottobre per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.

I fan di Blaze e le mega macchine potranno diventare i protagonisti della propria serie preferita unendosi al fantastico monster truck Blaze e il suo amico e pilota AJ, mentre intraprendono nuove avventure con i loro amici Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes e persino l’imbroglione Crusher, sfrecciando per le colorate strade di Axle City in una missione per vincere il campionato.

I giocatori potranno affrontare il campionato nei panni di uno dei sette personaggi o giocare con amici e familiari nella modalità a schermo condiviso per quattro giocatori, sfidandosi per conquistare la vittoria.

Caratteristiche principali:

UN GIOCO PERFETTO PER I BAMBINI – Include contenuti educativi STEM e una modalità di guida automatica con comandi intuitivi per i giocatori più giovani.

POWER-UP – Aumenta la tua velocità con i power-up ed esegui acrobazie e mosse speciali in alcuni fantastici tracciati, come Race to Eagle Rock, Stuntmania e molti altri.

SCEGLI IL TUO STILE – Personalizza i personaggi e attiva le loro abilità uniche per battere gli avversari.

GAREGGIA CON GLI AMICI – Gioca insieme nella modalità a schermo condiviso per quattro giocatori.

Nella serie animata prescolare Blaze e le mega macchine, il fantastico monster truck Blaze e il suo pilota di otto anni AJ vivono molte avventure basate spesso sulla fisica, affrontano problemi attraverso la ricerca scientifica e la matematica, e scoprono le componenti necessarie per far funzionare ogni tecnologia moderna. Ma in ogni episodio non manca certo l’azione tra monster truck, umorismo e allegre canzoni originali con testi basati su alcuni concetti STEM, come adesione, attrito, forza, traiettoria e magnetismo.

“Siamo davvero felici che Blaze abbia finalmente debuttato in un videogioco e siamo onorati di continuare la nostra collaborazione con Nickelodeon per portare in vita un’altra serie di personaggi molto popolari”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Adoriamo la serie TV e sapevamo che sarebbe stata perfetta per uno dei nostri titoli. Il gioco è incredibilmente divertente e può anche essere giocato con amici e familiari, inoltre, siamo felici degli elementi educativi che insegneranno alcune basi di scienze, tecnologie e motori ai bambini, sperando che siano apprezzati!’’.

Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.