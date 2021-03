Pokémon – È arrivata la nuova espansione Spada e Scudo – Stili di Lotta

The Pokémon Company International ha pubblicato oggi la nuova espansione Spada e Scudo – Stili di Lotta, che introduce la nuova meccanica di gioco degli stili di lotta e si appresta a rivoluzionare le strategie del GCC Pokémon. Il set è disponibile a partire da ora presso i rivenditori di tutto il mondo che partecipano all’iniziativa.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

La meccanica degli stili di lotta si ispira ai videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e presenta lo stile Colpo Singolo, pensato per assestare dei potentissimi attacchi capaci di mandare KO l’avversario in un solo turno, e lo stile Colpo Rapido, caratterizzato da attacchi tattici e furtivi con cui colpire l’avversario quando meno se l’aspetta. In più, le carte Colpo Singolo e Colpo Rapido sono disponibili anche sotto forma di carte Allenatore ed Energia, perfette per aiutare i Pokémon con quel particolare stile di lotta e per costruire un mazzo Colpo Singolo o Colpo Rapido.

L’espansione Spada e Scudo – Stili di Lotta è completa di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali e include 60 carte Stile di Lotta tra cui Urshifu Singolcolpo-V, Urshifu Pluricolpo-V, Urshifu Singolcolpo-VMAX e Urshifu Pluricolpo-VMAX. Inoltre, gli Allenatori hanno a disposizione le seguenti carte per costruire il proprio mazzo: