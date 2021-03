Dragon Ball FigtherZ e Kakarot: Novità in arrivo da Bandai Namco

Bandai Namco annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo DLC per Dragon Ball Z Kakarot, si tratta di Trunks: The Warrior of Hope, il quale racconterà gli eventi dell’arco narrativo di Trunks venuto dal futuro.

Il DLC ha luogo 13 anni dopo la comparsa dei cyborg sulla Terra, ossia C-17, C-18, C-19 e C-20. Piccolo, Vegeta, Yamcha, Tien e Krilin cercano di difendere l’umanità mentre Goku combatte con un pericoloso e mortale virus, proprio come nella serie animata.

Trunks del futuro utilizzando la macchina costruita da Bulma tornerà indietro nel tempo per avviare i compagni della minaccia che incombe, aiutandoli a contrastare i cyborg e modificando il corso degli eventi.

La seconda novità riguarda l’arrivo di Gogeta SS4 in Dragon Ball FighterZ, il quinto e ultimo lottatore per la terza stagione.

Direttamente da Dragon Ball GT, Gogeta SS4 sarà disponibile per l’acquisto dal 12 Marzo al prezzo di 4,99 euro. Coloro che possiedono il FighterZ Pass lo riceveranno gratuitamente e dal 10 Marzo. Il Pass in questione include anche Kefla, Goku Ultra Istinto, Master Roshi e Super Baby 2.

A seguire potete dare uno sguardo al suddetto lottatore in vari Gameplay:

La terza e ultima è legata all’arrivo del Legendary Pack 1 e nuovo aggiornamento per Dragon Ball Xenoverse 2.

Il pacchetto sarà disponibile dal 18 Marzo e introdurrà 2 nuovi personaggi giocabili: Pikkon e Toppo. Il nuovo aggiornamento gratuito per tutti arriverà invece il 16 Marzo e includerà: Janemba CC Mascot e 5 nuove carte per Hero Colosseum, ossia Toppo, Pikkon, Janemba, Gogeta SS e Vega SSGSS.

Il Legendary Pack 2 arriverà invece in autunno.