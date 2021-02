I POKÉMON compiono 25 anni ed arrivano su Twitch con le carte collezionabili

Ancora due giorni e sarà Pokemon Day. Il 27 febbraio Pikachu e co. festeggeranno il loro 25° compleanno. Tanto è già passato da quando arrivarono sul mercato giapponese i primi due titoli per Game Boy: Pokémon Rosso e Pokémon Verde. Da lì a poco, le creature nate dalla mente di Satoshi Tajiri raggiunsero il successo planetario, dando vita nel tempo alla nascita di un vero e proprio franchise: anime, film, manga, giocattoli, libri, gadget e un gioco di carte collezionabili.



Ed è proprio quest’ultima categoria ad aver ottenuto in questi ultimi mesi un successo sensazionale su Twitch: da marzo 2020 a gennaio 2021 infatti, il numero di spettatori mensili che hanno seguito le live dedicate al gioco di carte dei Pokémon è cresciuto del 3000%. Segno che la passione per i Pokemon, anche a distanza di 25 anni non è ancora tramontata.

Un dato, quello di Twitch, che certifica ancora una volta quanto il servizio di live streaming sia cresciuto nell’ultimo anno e mezzo, con 2.5 milioni di persone che interagiscono dal vivo in ogni momento e una media di 30 milioni di spettatori al giorno, con contenuti sempre più diversificati: dai classici video giochi ai giochi di carte, dalla musica allo sport, dall’arte al fitness, dalla moda alla cucina e molto altro, tutto rigorosamente live.

Per tutti gli appassionati di Pokémon che vorrebbero seguire live dedicate su Twitch, suggeriamo i canali di due importanti streamer italiani: