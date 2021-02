DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR: Annunciato il primo evento online

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, con il supporto di SHUEISHA Inc. e TOEI ANIMATION Co., Ltd., annuncia il DRAGON BALL Games Battle Hour, un evento di DRAGON BALL che sarà trasmesso online il 6 marzo per tutti i fan di DRAGON BALL nel mondo.

La serie di DRAGON BALL è un vero e proprio fenomeno mondiale che abbraccia ogni forma di media e prodotto, tra cui la popolare serie manga che ha venduto più di 260 milioni di copie, una serie animata trasmessa in oltre 80 paesi e regioni al mondo, oltre a videogiochi, statuine e giocattoli di successo. Con il DRAGON BALL Games Battle Hour per la prima volta un singolo evento di DRAGON BALL sarà basato su più giochi e includerà una varietà di programmi in grado di offrire tutto il meglio di DRAGON BALL, garantendo una giornata unica e indimenticabile a tutti i fan.

Tre diversi giochi di DRAGON BALL daranno vita a una serie di sfide davvero memorabili!

Il DRAGON BALL Games Battle Hour includerà tre dei giochi più competitivi di DRAGON BALL attualmente disponibili: il videogioco per console DRAGON BALL FighterZ, il gioco di carte collezionabili DRAGON BALL SUPER CARD GAME, rilasciato da BANDAI Co., Ltd., e l’applicazione per dispositivi mobili, DRAGON BALL LEGENDS.

I fan potranno assistere ai vari concorrenti di tutto il mondo che si sfideranno in ogni gioco con squadre speciali e formati di torneo unici e studiati appositamente per il DRAGON BALL Games Battle Hour:

DRAGON BALL FighterZ vedrà sfidarsi i quattro migliori giocatori provenienti da cinque regioni diverse, tra cui Giappone, Francia, costa occidentale degli Stati Uniti, costa orientale degli Stati Uniti e Spagna.

DRAGON BALL SUPER CARD GAME darà vita a una sfida tra i campioni di ogni regione (Torneo del Campionato 2019).

DRAGON BALL LEGENDS consentirà ai giocatori professionisti del torneo mondiale svoltosi due anni fa di fare un ritorno trionfale.

Queste sfide assolutamente “imperdibili” per ogni titolo saranno trasmesse in diretta in tutto il mondo sia in giapponese che in inglese.

Vivi tutte le emozioni dell’evento con l’Arena online!

I fan da tutto il mondo potranno prendere parte all’evento partecipando a un programma interattivo online che si terrà in contemporanea con le sfide. La lobby dell’Arena online consentirà ai partecipanti di interagire con gli altri fan, come se fossero presenti all’evento di persona. Sarà possibile creare un avatar personale e usare le funzioni emote della lobby per esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri su DRAGON BALL con gli altri utenti, supportando al tempo stesso i giocatori impegnati nelle sfide.

Scopri tutti i programmi dell’evento dedicati a DRAGON BALL

I fan potranno aspettarsi molti altri programmi entusiasmanti con prodotti aggiuntivi e merchandise del gruppo di BANDAI NAMCO che andranno ad arricchire ulteriormente l’evento, tra cui la Campagna del Mosaico. Sarà possibile inviare immagini e screenshot dei propri ricordi migliori con i giochi di DRAGON BALL tramite Twitter o Instagram usando l’hashtag #DBGameMoment da mercoledì 3 febbraio fino a lunedì 8 febbraio. Le immagini scelte saranno incluse nell’opera finale.

Il DRAGON BALL Games Battle Hour si terrà online sabato 6 marzo 2021.