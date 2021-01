DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky annunciato ufficialmente

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games e Universal Games and Digital Platforms sono lieti di svelare DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky, il primo videogioco ambientato nel mondo avventuroso del pluripremiato franchise di Spirit di DreamWorks Animation. Il gioco sarà disponibile nell’estate del 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo versione digitale in Italia) e PC Digital.

Ispirato al prossimo film di DreamWorks Animation, Spirit Il Ribelle, questo nuovo gioco d’azione e avventura open world consente di intraprendere un’avventura unica ed esplorare le meraviglie della frontiera con Lucky e il suo amato mustang, Spirit. Una storia originale e basata su temi come l’avventura, l’amicizia e il legame speciale tra una ragazza e il proprio cavallo, mentre Lucky farà squadra con le sue amiche, Abigail e Pru, per intraprendere una divertente caccia al tesoro a Miradero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

IMPERSONA LUCKY – Diventa la protagonista in una nuova avventura con le tue migliori amiche Abigail e Pru.

CREA UN LEGAME CON SPIRIT – Occupati del fedele mustang di Lucky per aiutarlo a diventare più forte e avventurarti in nuove aree.

SCOPRI LA FRONTIERA – Esplora un vasto scenario selvaggio e pieno di oggetti collezionabili.

MOSTRA IL TUO STILE – Personalizza il look di Lucky con completi e accessori ottenuti nel corso del gioco.

DIVERTITI CON TANTE ATTIVITÀ – Salva gli animali in pericolo, aiuta gli abitanti locali, competi nelle gare a cavallo, scatta fotografie e molto altro!

“Siamo davvero lieti di collaborare nuovamente con Universal Games and Digital Platforms, specialmente per un franchise così unico e popolare”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Il nostro obiettivo è creare giochi sempre innovativi ed emozionanti, e con DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky offriremo un titolo ideale per le giovani fan della serie, ma che saprà divertire anche tutta la famiglia”.

“Con questo nuovo gioco, esploreremo il tema della vera amicizia e vivremo audaci avventure in modi autentici e creativi”, ha dichiarato Jim Molinets, vicepresidente senior della produzione di Universal Games and Digital Platforms. “Il mondo di Miradero sarà portato in vita con una storia educativa e interattiva, che saprà conquistare le fan del film, ma anche presentare il suo vivace scenario a un nuovo pubblico”.

Il franchise di Spirit ha avuto un grande successo anche con la serie di Netflix, Spirit: Avventure in libertà, disponibile con otto stagioni complete e alcuni speciali. La serie ha conquistato la critica, ottenendo un Emmy Award nel 2019 come “Outstanding Individual Achievement in Animation”, e classificandosi come la migliore serie di Netflix per bambine e ragazze nelle fasce di età comprese tra 2-5 anni e 6-11 anni. Anche la linea di giocattoli di Spirit di DreamWorks ha ottenuto ottimi risultati di vendita ed è stata nominata per il Toy of the Year Award nel 2018 e nel 2019 come Doll of the Year. Il franchise di Spirit continuerà con l’uscita del nuovo film di DreamWorks Animation, Spirit Il Ribelle, il 4 giugno 2021, consentendo ad ancora più fan di partecipare alle straordinarie avventure a Miradero.

DreamWorks Spirit La Grande Avventura di Lucky sarà disponibile nell’estate del 2021 per Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One (solo versione digitale in Italia) e Steam.