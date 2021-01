Yu-Gi-Oh! Duel Links festeggia il quarto anniversario

Konami Digital Entertainment B.V. festeggia il quarto anniversario di Yu-Gi-Oh! Duel Links con tre diverse campagne in-game online che partiranno da oggi.

Effettuando il log-in nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e l’11 gennaio 2022, I Duellanti otterranno due carte con una nuova Rarità Foil leggendaria: la carta Drago Bianco Alternativo Occhi Blu e la carta Drago Bianco Occhi Blu (versione cinematografica). I Duellanti riceveranno in omaggio anche 1.000 Gemme, uno Skill Ticket (per ogni personaggio aggiunto nel gioco prima del 15 dicembre 2020), il Tappetino da Gioco e la Busta Protettiva di Yu-Gi-Oh! ZEXAL.

Nel periodo compreso tra il 12 gennaio e il 31 dicembre, i giocatori che effettueranno il log-in avranno la possibilità di ottenere i seguenti contenuti di gioco (un solo contenuto giornaliero):

Giorno 1 – UR Ticket (Prismatica)

Giorno 2 – UR Dream Ticket (Glossy)

Giorno 3 – SR Ticket (Prismatica)

Giorno 4 – SR Dream Ticket (Glossy)

Giorno 5 – UR Ticket (Glossy)

Giorno 6 – SR Ticket (Glossy)

Giorno 7 – UR Ticket (Rarità Foil normale)

Giorno 8 – SR Ticket (Rarità Foil normale)

Nel periodo compreso tra il 3 gennaio e il primo febbraio sarà disponibile anche la campagna a premi ‘New Week & End of Week’ di KONAMI che permetterà (ai giocatori che effettueranno il log-in) di poter vincere:

4 UR Tickets – Uno all’inizio di ogni settimana

400 Gemme – 80 al termine di ogni settimana

In aggiunta a queste campagne, a partire dal 12 gennaio sarà disponibile anche un nuovo Structure Deck a tema Occhi Blu.

Il prezzo in gemme dei box dal primo Main Box al 17esimo Mini Box sarà scontato del 50% per tutti i Duellanti senza alcun limite di acquisto!

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Links permette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI in un videogioco per dispositivi mobile e PC ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™ e per PC via Steam.