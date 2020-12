SCARLET NEXUS: Disponibile dall’estate 2021

Acune creature ostili chiamate “Estranei” sono scese dal cielo in un mondo in cui le funzionalità psichiche connettono le persone.Di fronte alla minaccia di uno sterminio totale, il resto dell’umanità si è rinchiusa in alcune città roccaforti come New Himuka, difese da un gruppo speciale di combattenti chiamato Forza di Soppressione Estranei (FSE).

Segui le vicende dei due membri della FSE, Yuito Sumeragi e Kasane Randall, i due protagonisti del gioco dotati di specifiche abilità di combattimento. La storia potrà quindi essere scoperta da due punti di vista differenti, quello di Yuito e Kasane, che offriranno anche due diverse esperienze narrative.

Entrambi i personaggi beneficeranno del supporto dei membri della FSE, l’ultima linea difensiva dell’umanità. Tutte le reclute della FSE hanno determinati poteri speciali che Kasane e Yuito possono prendere in prestito, dando così maggiore libertà al gameplay e connettendo tutti come se fossero una persona sola.

Creato da Takumi Miyajima, noto per il suo lavoro nella serie di TALES OF, il gioco sarà disponibile dall’estate del 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital.