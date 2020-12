Phantom Breaker Omnia si mostra con il primo Diario di sviluppo

Rocket Panda Games sta lavorando sodo su Phantom Breaker Omnia, uno strabiliante aggiornamento di Phantom Breaker: Extra, picchiaduro anime 1 contro 1 in 2D originariamente distribuito da Mages nel 2013, che arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam) nel 2021.

Tra le altre novità, Rocket Panda Games ha pubblicato un nuovo video di gameplay che mostra per intero un intenso combattimento tra Waka e Sophia. Phantom Breaker consentirà ai giocatori di scegliere tra 3 diversi stili di combattimento che influiscono significativamente su velocità, potenza e meccaniche di gioco.

E nel caso stessi stilando un elenco con i giochi più attesi del 2021: Phantom Breaker Omnia sarà uno dei primi picchiaduro giapponesi del 2021, per cui non esitare a contattarci se hai bisogno di ulteriori informazioni, risorse, vuoi organizzare un’intervista con il team di sviluppo o per qualsiasi altra cosa. Ma soprattutto inseriscilo pure nei tuoi elenchi dei picchiaduro più attesi del 2021!

