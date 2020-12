TAIKO NO TATSUJIN: RYTHMIC ADVENTURE PACK disponibile da oggi

Che la musica abbia inizio! TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK, che porta per la prima volta in Occidente due titoli (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2), è disponibile da oggi per Nintendo Switch.

I giochi offrono due diverse avventure GDR che metteranno alla prova le tue abilità con i tamburi su oltre 130 canzoni e più di 250 tra nemici e boss. Inizia un viaggio che ti porterà di diversi periodi della storia, ma anche nel futuro! Arruola i nemici e fatti aiutare da loro nella tua lotta contro minacce ancora più grandi.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK,che include TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE 1 e TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE 2,sarà disponibile dal 3 dicembre in versione digitale(entrambi i titoli saranno anche venduti separatamente) per Nintendo Switch.

I giocatori potranno divertirsi con la modalità Taiko in entrambi i giochi utilizzando lo speciale controller a forma di tamburo TAIKO NO TATSUJIN per Nintendo Switch. Inoltre, anche i controller a forma di tamburo acquistati in precedenza per Nintendo Switch saranno compatibili con TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK.