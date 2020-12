Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Arriva l’espansione Destino Splendente

The Pokémon Company International ha annunciato la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Destino Splendente, disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 febbraio 2021.



Ispirata all’amatissima espansione Destino Sfuggente del GCC Pokémon pubblicata nel 2019, Destino Splendente includerà più di 100 Pokémon cromatici su carte impresse in modo speciale, tra cui nove Pokémon-V cromatici e sette Pokémon-VMAX cromatici, come l’introvabile Charizard cromatico nella sua forma Gigamax.



L’espansione introdurrà anche altre tre carte Pokémon policrome, ciascuna delle quali avrà come protagonista un Pokémon leggendario o misterioso, e caratterizzate dallo sfondo arcobaleno che si estende oltre la cornice. Inoltre, con un totale di oltre 30 Pokémon-V e Pokémon-VMAX, gli Allenatori potranno giocare con le loro carte preferite del GCC Pokémon a livello competitivo, prese direttamente dalla serie Spada e Scudo.

Le carte del set Destino Splendente saranno disponibili nei seguenti prodotti:



Set Allenatore Fuoriclasse Destino Splendente (disponibile dal 19 febbraio 2021): include 10 buste dell’espansione Destino Splendente, una carta promozionale olografica di Eevee-VMAX e vari accessori di gioco

Scatole da collezione Destino Splendente (disponibili dal 19 febbraio 2021): include sei buste dell’espansione Destino Splendente e una carta promozionale olografica di Eldegoss-V, Boltund-V o Cramorant-V

Collezione Pikachu-V dell’espansione Destino Splendente (disponibile dal 19 febbraio 2021): include quattro buste dell’espansione Destino Splendente, insieme a una carta promozionale olografica e una carta promozionale olografica gigante di Pikachu-V

Collezioni con spilla Festa di Matti dell’espansione Destino Splendente (disponibili dal 19 febbraio 2021): include tre buste dell’espansione Destino Splendente; una carta promozionale olografica di Bunnelby, Dedenne, Mr. Rime di Galar o Polteageist, insieme alla spilla corrispondente.

Miniscatole da collezione Destino Splendente (disponibili dal 5 marzo 2021): include due buste dell’espansione Destino Splendente e una moneta