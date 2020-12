The Pokémon Company International annuncia Pokémon Kids: Festa d’inverno

Oggi The Pokémon Company International ha dato il via a Pokémon Kids: Festa d’inverno, un nuovo sito creato per i fan Pokémon giovanissimi. Dalle 14:00 (UTC) del 1 dicembre 2020 alle 23:59 (UTC) del 3 gennaio 2021, gli Allenatori Pokémon in erba avranno accesso a una valanga di minigiochi e attività free-to-play e potranno testare le loro conoscenze sui Pokémon su dispositivi mobili, tablet e computer che possiedono un browser web.

L’obiettivo principale in Pokémon Kids: Festa d’inverno è raccogliere le Baccalampon. Dopo averne fatto incetta nei minigiochi, gli Allenatori riceveranno in premio un sacchetto che contiene delle medaglie per arricchire la loro collezione. Ci sono più di 890 medaglie Pokémon da collezionare! Le Baccalampon ottenute dai giocatori vengono anche sommate al totale giornaliero della loro squadra, che a sua volta determina l’avanzamento nelle gare a squadre. La prima squadra che raggiungerà uno dei checkpoint riceverà in premio uno strumento all’interno del gioco.



I giocatori possono ottenere Baccalampon e medaglie Pokémon extra raggiungendo gli obiettivi nelle gare a squadre, facendo girare la ruota delle ricompense giornaliere o ricevendo speciali ricompense giornaliere. Possono perfino collezionare le medaglie dei Pokémon leggendari ottenendo dei sacchetti leggendari, e le medaglie dei Pokémon misteriosi completando le missioni misteriose giornaliere!

Ecco i minigiochi e le attività che vi aspettano in Pokémon Kids: Festa d’inverno!



Lotta splash

I giocatori dovranno puntare il loro Pokémon in una direzione con il dito o con il mouse e rilasciarlo verso gli avversari per cercare di spingere il maggior numero di Pokémon fuori dall’area di gioco facendo attenzione a non esaurire le energie. Ma attenzione: anche gli altri Pokémon cercheranno di buttarvi fuori dall’area di gioco!



Appaia paia

In questo gioco di abbinamento a tutta velocità, i giocatori avranno a disposizione 60 secondi per testare le loro conoscenze sui Pokémon e trovare le carte da abbinare più in fretta che possono per ottenere il punteggio migliore! Il gioco ha quattro livelli di difficoltà: abbinare i Pokémon uguali, abbinare il Pokémon a una sua evoluzione, abbinare ciascun Pokémon alla carta che mostra un suo tipo e abbinare ogni Pokémon alla carta che mostra un tipo verso il quale è debole.

Sfrecciascogli

In questa corsa a ostacoli, i giocatori dovranno arrivare il più lontano possibile facendo muovere i Pokémon lungo la scogliera senza farli cadere o senza colpire troppi ostacoli. Quando i Pokémon raggiungono i checkpoint verranno automaticamente sostituiti, recupereranno energia e verranno ricompensati con delle Baccalampon.



Banchiglia parapiglia

Un gruppo di Diglett sta seminando il caos sulla banchisa minacciando di far rompere il ghiaccio! I giocatori dovranno liberarsene toccandoli il più velocemente possibile. Potrebbero perfino apparire dei Dugtrio nel corso di un round bonus!



Corsa d’acqua

In questo minigioco, gli Allenatori dovranno aiutare i Pokémon ad attraversare il fiume sani e salvi facendoli saltare sulla loro zattera usando le dita o il mouse. Ma devono anche stare attenti a Jigglypuff! Questo Pokémon farà addormentare i Pokémon dei giocatori, che dovranno perdere del tempo prezioso per risvegliarli!



Crea paesaggi invernali

Quest’area di Pokémon Kids: Festa d’inverno offrirà agli Allenatori un’occasione per scatenare la loro creatività realizzando simpatiche scenette con una varietà di Pokémon, sfondi ed elementi decorativi a tema invernale.