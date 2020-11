POISON CONTROL disponibile da Aprile 2021 su PS4 e Switch

NIS America è lieta di annunciare che Poison Control arriverà su PlayStation®4 e Nintendo Switch™ il 16 aprile 2021 in Europa e il 20 aprile 2021 in Oceania!

Dalle menti creative dietro Penny-Punching Princess e The Princess Guide arriva una storia di redenzione cupamente divertente!

Quando un fenomeno misterioso induce gli spiriti a rimanere intrappolati in manifestazioni velenose della loro disperazione personale, solo l’altezzosa Poisonette e la sua anima gemella amnesica possono purificarli. Mentre si avventurano attraverso i vari Belles’ Hells, incontreranno anime cadute in cerca di fuga, altre Poison Maidens con i loro obiettivi e creature contorte nate dalle Poison Mires che minacciano di fermarle! Quali oscure verità scopriranno sul mondo velenoso che li circonda…così come tra di loro?

Caratteristiche Principali: