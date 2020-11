Pokémon Spada e Scudo + pass di espansione disponibili da oggi

The Pokémon Company e Nintendo hanno annunciato che a partire da oggi i bundle pack di Pokémon Spada + Pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo + Pass di espansione di Pokémon Scudo sono disponibili presso i rivenditori autorizzati.



Per chi non ha ancora cominciato la sua avventura nella regione di Galar, questi bundle pack comprendono gli stessi contenuti a cui si ha accesso acquistando separatamente una copia fisica o digitale di Pokémon Spada o Pokémon Scudo e il rispettivo Pass di espansione, ma su una singola scheda di gioco.



Gli Allenatori che acquisteranno i nuovi bundle pack riceveranno cento Poké Ball all’interno del gioco come dono speciale per l’acquisto, oltre ai codici per la Divisa Pikachu e la Divisa Eevee che in passato erano state offerte come doni speciali a coloro che avevano acquistato i giochi principali e i rispettivi Pass di espansione separatamente.



Ora i giocatori possono scoprire i nuovi Pokémon leggendari in Le terre innevate della corona e far luce sulla storia del Pokémon leggendario Calyrex. Le leggende narrano di un Pokémon selvaggio che un tempo spadroneggiava sui Pokémon della Landa Corona. Molto spesso si scagliava furioso contro gli umani che sconfinavano nel suo territorio ferendo loro e i loro Pokémon. Ma un giorno apparve il Pokémon leggendario Calyrex, che sconfisse il violento Pokémon, stringendo con lui un legame e rendendolo il suo fido destriero.



I Pokémon leggendari di recente scoperta

Glastrier

Categoria: Pokémon Furiequino

Altezza: 2,2 m

Peso: 800 kg

Tipo: Ghiaccio

Abilità: Nitrito Bianco



Glastrier genera all’interno del suo corpo una potente aria gelida e la rilascia dalle narici e dagli zoccoli. Quest’aria fredda ricopre il suo muso e le sue zampe di uno strato di solido ghiaccio, conferendo ai suoi attacchi una forza distruttiva straordinaria. L’agilità non è il suo forte, ma può usare il freddo emesso dai suoi zoccoli per congelare il terreno e scivolare sul ghiaccio per percorrere brevi distanze in un lampo durante la lotta. L’abilità di Glastrier, Nitrito Bianco, è stata introdotta nel Pass di espansione di Pokémon Spada e nel Pass di espansione di Pokémon Scudo. Quando un Pokémon che possiede questa abilità manda KO il nemico, il suo Attacco aumenta.



Spectrier

Categoria: Pokémon Sveltequino

Altezza: 2 m

Peso: 44,5 kg

Tipo: Spettro

Abilità: Nitrito Nero

Questo Pokémon predilige il silenzio e la solitudine e tende a essere attivo durante la notte, quando le sue energie sono più intense. Le abitudini notturne hanno indebolito la sua vista, ma gli altri quattro sensi sono nettamente potenziati, e gli trasmettono una percezione molto precisa del terreno e della posizione degli esseri viventi. L’abilità di Spectrier, Nitrito Nero, è stata introdotta nel Pass di espansione di Pokémon Spada e nel Pass di espansione di Pokémon Scudo. Quando un Pokémon che possiede questa abilità manda KO il nemico, il suo Attacco Speciale aumenta.



Calyrex Cavaliere Glaciale

Categoria: Pokémon Imperatore

Altezza: 2,4 m

Peso: 809,1 kg

Tipo: Psico/Ghiaccio

Abilità: Sintonia Equina



I poteri di Glastrier sono esaltati dall’energia psichica di Calyrex. Glastrier emette aria gelida che può raggiungere 500 gradi sotto lo zero. Possiede anche una resistenza tale da poter correre per sette giorni e sette notti senza mai fermarsi su qualunque tipo di terreno, congelando e riducendo in mille pezzi qualunque ostacolo incontri sul suo cammino. L’intenso freddo di Glastrier ha risvegliato appieno i poteri psichici di Calyrex, permettendo a quest’ultimo di colpire entro un raggio di oltre 50 km.



Calyrex Cavaliere Spettrale

Categoria: Pokémon Imperatore

Altezza: 2,4 m

Peso: 53,6 kg

Tipo: Psico/Spettro

Abilità: Sintonia Equina



Le capacità di Spectrier sono amplificate dall’energia psichica di Calyrex. È così rapido da riuscire a percorrere migliaia di chilometri in un solo giorno, e i suoi poteri spettrali hanno acquistato forza. Inoltre la forza straordinaria di Spectrier ha risvegliato appieno i poteri psichici di Calyrex, rendendolo in grado di vedere tutti gli eventi del passato e del futuro. Questo regale Pokémon può scatenare il suo potere entro un raggio di oltre 50 km.