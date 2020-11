PAW PATROL: MIGHTY PUPS SALVA ADVENTURE BAY disponibile da oggi

Preparati per una fantastica avventura a quattro zampe con Chase, Marshall, Skye, Rocky e molti altri! BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games, uno dei principali publisher globali di prodotti d’intrattenimento dedicati alla famiglia, e Nickelodeon, annunciano il lancio di “PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay”, un nuovo gioco ispirato al celebre film “PAW Patrol: Mighty Pups”, prodotto da Spin Master Entertainment. La nuova avventura è ora disponibile per Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Un meteorite è precipitato su Adventure Bay e ora la PAW Patrol ha ricevuto dei super poteri davvero spettacolari. Con la città nel caos, i cuccioli dovranno sfruttare i loro nuovi poteri per riportare l’ordine e sistemare ogni cosa. Scegli il tuo cucciolo preferito e affronta alcune sfide eroiche. Ogni cucciolo ha determinate abilità, dalla super velocità di Chase al potente calore di Marshall, che ti aiuteranno a completare un totale di 13 missioni e 4 mini giochi aggiuntivi, tra cui Pup Pup Boogie! Con tutti i celebri luoghi della serie animata e i briefing delle missioni in stile televisivo, il nuovo gioco consentirà a tutte le famiglie di divertirsi in compagnia, grazie alla nuova modalità cooperativa!

“È fantastico essere tornati nel mondo di PAW Patrol con un nuovo gioco che sicuramente farà divertire intere famiglie”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Il nostro primo gioco di PAW Patrol è ancora uno dei nostri titoli più popolari, ma ora volevamo offrire un’esperienza interattiva ancora più grande e coinvolgente a tutti i bambini in età prescolare. Grazie a missioni ricche d’azione, rompicapi, puzzle, una modalità in cooperativa e vari superpoteri, è un gioco che saprà conquistare tutti i fan.”

PAW Patrol è il franchise di intrattenimento numero uno per i bambini in età prescolare oltre che un vero e proprio fenomeno globale, presente in più di 160 paesi tramite una serie TV, giocattoli, videogiochi, linee di abbigliamento e persino giochi per parchi a tema. In precedenza, Outright Games ha rilasciato “PAW Patrol: Al Lavoro!“ nel 2018, che rappresenta tuttora il suo titolo più venduto.

PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay è ora disponibile per Xbox One (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Digital.