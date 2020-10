Saint Seiya Awakening Knigts of the Zodiac regala dolcetti ad Halloween

Sembra ieri che l’amatissimo RPG mobile stava festeggiando il suo primo anniversario con una girandola di eventi, culminata con l’epica battaglia finale del Campionato di Jamir, vinta da [ELY]Peepoodur contro WaspSalander. Inoltre, non vediamo l’ora di assistere all’arrivo della skin di Palantiriel “Redenzione galattica”, vincitrice del concorso artistico per skin “Mare di stelle”, e vederla disponibile all’interno del gioco.

Ora ci avviciniamo alla spettrale notte del 31 ottobre, quindi effettuate l’accesso per ottenere la cornice avatar di Halloween e sentire lo spirito spaventoso del gioco! Inoltre, i giocatori potranno usufruire di un’evocazione a tema Halloween: “Festa dei morti viventi”. Durante l’evento, la probabilità di evocare Ade, Andromeda dell’Aldilà, Gemini malvagio, Papillon e Cancer aumenterà per un periodo di tempo limitato. Grazie a quest’opportunità potrete evocare i 5 personaggi più malvagi del gioco, perfetti per la festività di Halloween.

Per coloro che invece preferiscono qualcosa di più elegante, sarà disponibile la Festa in maschera al Grande tempio, in cui i giocatori potranno scambiare i loro costumi per ottenere degli oggetti. Da questo sabato al prossimo lunedì, i giocatori potranno usufruire di sconti a tempo limitato dedicati alle skin presenti nel negozio. Assicuratevene almeno una finché siete in tempo!

Il popolarissimo evento Gatto della fortuna ritorna la prossima settimana. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato degli esclusivi pacchetti dono di Halloween che potrete trovare recandovi all’emporio. Sconti e confezioni speciali saranno a vostra disposizione.

C’è tantissima carne al fuoco, che state aspettando? In bocca al lupo, Cavalieri!