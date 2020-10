Pokémon annuncia l’arrivo della guida digitale Galar Expedition

Oggi, The Pokémon Company International ha pubblicato la Galar Expedition Guide per celebrare il lancio di una nuova serie YouTube divisa in cinque parti in cui i fan possono seguire il Pokémon Bus attraverso le aree del Regno Unito che hanno ispirato Galar, la regione che i giocatori possono esplorare nei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Oltre alle esplorazioni dei luoghi di Galar, come il Motostoke ispirato a Manchester e la capitale Wyndon, la guida stampabile è piena zeppa di quiz e giochi ed è il supplemento perfetto per gli Allenatori che guardano la nuova serie YouTube Pokémon Bus Tour: Explore Galar. I fan dei Pokémon troveranno anche informazioni sulla storia della regione di Galar, sul background degli edifici galariani e sul dietro le quinte del design della mappa dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

La guida presenta splendide opere d’arte degli ampi e diversi ambienti di Galar, consentendo ai fan di scoprire l’idilliaca campagna di Galar, le città contemporanee, le fitte foreste e le montagne scoscese e innevate. Gli allenatori potranno seguire la serie settimanale di YouTube utilizzando la Galar Expedition Guide scoprendo più segreti sulle aree e sui Pokémon che possono essere trovati nella regione di Galar.

Il primo episodio di Pokémon Bus Tour: Explore Galar è presente sul canale YouTube Pokémon a partire da oggi (14 ottobre) alle 14:00 BST. La serie vedrà i conduttori, i famosi presentatori televisivi per bambini Sam Nixon e Mark Rhodes, salire a bordo del Pokémon Bus e intraprendere un viaggio epico nel Regno Unito per rivelare l’ispirazione dietro l’entusiasmante regione di Galar, sviluppata da GAME FREAK ™.

Lungo la strada, Sam e Mark incontreranno vari Allenatori di Pokémon, esperti e fan, tra cui due delle più grandi star mondiali dei giochi di YouTube, DanTDM e Ali-A. Ogni episodio insegnerà agli ospiti e ai fan di più sul mondo dei videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo e sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Ogni episodio sarà pieno di fatti divertenti e interessanti sui Pokémon, insieme a una speciale apparizione pop-up di Pikachu mentre i nostri avventurieri cercano il Pokémon sfuggente. Gli episodi presentano anche un’entusiasmante sfida interattiva per gli Allenatori a casa.