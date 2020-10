BEN 10: POWER TRIP disponibile da oggi su PC e Console

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Cartoon Network, il più importante network di serie d’animazione, e Outright Games, in collaborazione con lo studio di sviluppo PHL Collective, annunciano il lancio di Ben 10: Power Trip, una nuova avventura open world in cooperativa ambientata nell’universo della celebre serie di Cartoon Network, Ben 10. Unisciti a Ben 10 e il suo rivale di lunga data Kevin 11 mentre collaboreranno, si trasformeranno in alcuni incredibili alieni e salveranno il mondo dal malvagio stregone Hex.

Il gioco è ora disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC Steam.

Ben 10: Power Trip porta Ben e la sua famiglia in una missione epica in tutta Europa per sconfiggere il malvagio stregone Hex e svelare la verità sui quattro cristalli misteriosi che minacciano di distruggere il mondo. In questa avventura open world in cooperativa,

i giocatori potranno trasformarsi in potenti alieni e collaborare per affrontare pericolosi nemici. Risolvi enigmi divertenti, usa le tue abilità per aiutare i cittadini e ottieni i power-up per potenziare i tuoi alieni, mentre esplori città, foreste e montagne in tutta Europa nel tuo cammino verso lo scontro finale contro il malvagio Hex.

Caratteristiche principali

ESPLORA un mondo 3D ricco di missioni avvincenti, power-up e oggetti collezionabili.

TRASFORMATI in alcuni potenti alieni, tra cui Diamante, 2×2 e Inferno.

SVELA la verità sui cristalli misteriosi e le spaccature del vuoto che hanno generato.

AFFRONTA pericolosi avversari in combattimenti emozionanti.

FAI SQUADRA con Kevin Levin in una modalità in cooperativa, a cui potrai partecipare in qualsiasi momento.

Ma c’è un’altra sorpresa per tutti i fan di Ben 10, in quanto da domani, 10 ottobre, ci sarà l’anteprima mondiale del film per la TV, Ben 10 vs. The Universe: The Movie, solo su Cartoon Network. Quando un nemico di Ben torna dal passato minacciando il Team Tennyson e la Terra stessa, Ben dovrà andare nello spazio per risolvere la questione. Nel frattempo, Gwen e Nonno Max cercano di proteggere il mondo in assenza di Ben. Ma quando il nostro eroe si ritroverà bloccato nello spazio, dovrà trovare un modo per tornare sulla Terra per riuscire a salvarla!

“Ben 10 è protagonista dell’intrattenimento per bambini da molto tempo e non potremmo essere più felici di lanciare una sua nuova esperienza interattiva in un momento tanto emozionante per l’intero franchise”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Questo è il nostro secondo titolo dedicato a Ben 10 in collaborazione con Cartoon Network e lo abbiamo reso ancora più grande e migliore che mai creando il videogioco di Ben 10 definitivo, che saprà conquistare sicuramente tutti i fan e i nuovi giocatori di ogni età.”

