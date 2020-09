Pokémon annuncia la data di uscita dell’espansione Le terre innevate della corona

Oggi The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato che Le terre innevate della corona, il secondo set di contenuti scaricabili per i videogiochi campioni d’incassi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, sarà disponibile dal 23 ottobre. In Le terre innevate della corona, i giocatori possono esplorare una vasta distesa dalle montagne frastagliate ricoperte da una coltre di neve scintillante. Il Pass di espansione di Pokémon Spada e il Pass di espansione di Pokémon Scudo sono disponibili per l’acquisto sul Nintendo eShop.A partire da venerdì 6 novembre, gli Allenatori potranno acquistare dei bundle pack che contengono il gioco principale Pokémon Spada o Pokémon Scudo e il rispettivo Pass di espansione che contiene L’isola solitaria dell’armatura e Le terre innevate della corona. Questi bundle pack sono perfetti per gli Allenatori che devono ancora cominciare la loro avventura nella regione di Galar.



Durante una presentazione video, Tsunekazu Ishihara, Presidente e AD di The Pokémon Company, ha anche rivelato nuovi Pokémon di recente scoperta, nuove funzioni di gioco e fantastici bonus all’interno del gioco per Pokémon Spada e Pokémon Scudo o per i Pass di espansione, oltre ad alcune novità su Pokémon GO.



Nuovi Pokémon di recente scoperta

Slowking di Galar

Categoria: Pokémon Stregone

Altezza: 1,8 m

Peso: 79,5 kg

Tipo: Veleno/Psico

Abilità: Stranofarmaco



Il morso di uno Shellder ha provocato una reazione chimica con le sostanze generate dal cervello dello Slowpoke di Galar e le spezie che si trovano nel suo corpo, portando il Pokémon ad acquisire il tipo Veleno quando si evolve nello Slowking di Galar. È stato osservato che gli Slowking di Galar comunicano fra di loro attraverso delle formule magiche e sembra inoltre che recitino dei misteriosi incantesimi quando sferrano le mosse durante la lotta. L’abilità dello Slowking di Galar, Stranofarmaco, è stata introdotta in Le terre innevate della corona.



Melmetal Gigamax

Altezza: > 25,0 m

Peso: ???,? kg

Tipo: Acciaio

Abilità: Ferropugno



Quando si gigamaxizza, il Pokémon misterioso Melmetal può usare il suo corpo di metallo liquido, elastico e flessibile, per sferrare pugni anche quando i nemici si tengono a distanza. Gli attacchi di tipo Acciaio di Melmetal Gigamax diventano Gigaliquefazione, una mossa potentissima che colpisce i nemici con onde d’urto e metallo liquido vorticante. Questa mossa non solo infligge danni ai nemici, ma gli impedisce anche di usare la stessa mossa due volte di seguito!