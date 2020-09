Yakuza Like a Dragon: Requisiti PC e data di uscita

Disponibile in Giappone da molti mesi oramai, Yakuza like a Dragon debutterà anche in Occidente a partire dalla fine dell’anno, come esclusiva temporale Xbox Series e PC.

Il gioco uscirà in concomitanza con il lancio della console di nuova generazione di Microsoft, ossia il 10 Novembre 2020, mentre su PS5 arriverà il 2 Marzo 2021.

Se avete intenzione di giocarlo su PC, è bene conoscere i Requisiti di Sistema Minimi e Consigliati.

Yakuza Like a Dragon Requisiti PC Minimi

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore : Intel Core i5-3470 oppure AMD FX-8350

: Intel Core i5-3470 oppure AMD FX-8350 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB oppure AMD Radeon HD 7870, 2 GB

: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB oppure AMD Radeon HD 7870, 2 GB Archiviazione: 40 GB di spazio disponibile

Yakuza Like a Dragon Requisiti PC Consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore : Intel Core i7-6700 oppure AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i7-6700 oppure AMD Ryzen 5 1400 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB oppure AMD Radeon RX 580, 4 GB

Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB oppure AMD Radeon RX 580, 4 GB Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

A differenza degli altri capitoli della serie Yakuza, Like a Dragon oltre a proporre ambientazioni e personaggi inediti, offrirà ai giocatori un’approccio differente nel combattimento, passando dal tempo reale allo strategico a turni.

Se siete interessati a provarlo potete sempre scaricare la DEMO dal Playstation Store giapponese, naturalmente avrete bisogno di un account JAP per poterlo scaricare.