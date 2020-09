DREAMWORKS TROLLHUNTERS I DIFENSORI DI ARCADIA disponibile da oggi

Outright Games, Universal Games and Digital Platforms e BANDAI NAMCO Entertainment Europe annunciano il lancio del nuovo videogioco, DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia, su Playstation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC Digital. Trollhunters I Difensori di Arcadia è un platform d’azione e avventura basato sulla celebre trilogia I Racconti di Arcadia di DreamWorks Animation, vincitrice di un Emmy® e attualmente disponibile su Netflix. La trilogia è composta da Trollhunters, 3 in mezzo a noi e la nuova serie appena rilasciata, I Maghi, ed è stata creata e prodotta dal regista vincitore dell’Oscar® Guillermo del Toro.

Sviluppato dal celebre studio Wayforward, DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia, racconta una nuova storia ricca d’azione che si svolge tra i mondi fantasy delle tre serie e funge da nodo narrativo principale per l’intera trilogia.

I giocatori vestono i panni del protagonista principale, Jim Lake Jr., mentre viaggia nel tempo per catturare il troll Porgon e tenta di arrestare la tempocalisse. Intraprenderanno un’avventura attraverso i mondi unici del gioco e incontreranno tutti i celebri personaggi delle serie mentre aumentano il livello della propria armatura, ottengono nuove abilità e diventano l’eroe di Arcadia. I fan potranno aspettarsi molti nuovi contenuti registrati appositamente dalle stelle della serie animata, tra cui Emile Hirsch nei panni di Jim Lake Jr., Charlie Saxton in quelli di Toby Domzalski, Lexi Medrano come Claire e David Bradley nei panni di Merlin.

“Jim è un personaggio davvero speciale e sono molto orgoglioso di partecipare a questo nuovo videogioco, che spero possa conquistare molti nuovi fan di Trollhunters”, ha dichiarato Emile Hirsch, che doppia Jim Lake Jr., il protagonista della serie animata e del videogioco. Charlie Saxton, che doppia Toby Domzalski, ha aggiunto, “È stato davvero molto divertente dare voce a Toby nella serie I Racconti di Arcadia e portare in vita il personaggio nel videogioco, e ora è incredibile poter condividere questa nuova esperienza con tutti i nostri fan.”

“DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia si basa sulla trama affascinante e i personaggi avvincenti della celebre trilogia”, ha dichiarato Jim Molinets, SVP of Production, Universal Games and Digital Platforms. “Il gioco offre un gameplay davvero ricco e coinvolgente, perciò spero che saprà conquistare e divertire i fan e i loro amici per molto tempo a venire.”

DreamWorks Trollhunters I Difensori di Arcadia è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC Digital. La parte finale della trilogia de I racconti di Arcadia, I Maghi, è ora disponibile su Netflix.