Yu-Gi-Oh Duel Links: Zexal disponibile dal 29 Settembre

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! ZEXAL arriverà su Yu-Gi-Oh! Duel Links il 29 settembre.

Il mondo di ZEXAL introduce personaggi del manga e della serie animata ZEXAL all’interno dell’universo di Duel Links. Yu-Gi-Oh! ZEXAL, successore della serie Yu-Gi-Oh! 5D’s, è incentrato sulla storia di Yuma Tsukumo alla ricerca dei ricordi perduti del suo compagno Astral tramutatisi nelle 99 carte Numero. Yuma Tsukumo & Astral, Tori Meadows e Bronk Stone potranno essere sbloccati nel gioco completando determinate missioni, progredendo nel mondo di ZEXAL e giocando missioni segrete.

Nel nuovo mondo di ZEXAL, i Duellanti potranno ora utilizzare le Evocazioni Xyz per utilizzare potentissimi Mostri Xyz. Caratterizzati dal loro sfondo nero e dall’assenza di Livelli, i Mostri Xyz sono contraddistinti dal Rango che determina il Livello dei mostri da utilizzare durante le Evocazioni Xyz. Così come i Mostri Synchro e Fusione, i Mostri Xyz hanno dei requisiti specifici per attivare le Evocazioni.

Per celebrare l’arrivo del nuovo mondo di ZEXAL, tutti i giocatori che effettueranno il log-in otterranno dei bonus tra cui:

Mostri Xyz e Carte di Supporto – Generale Zubaba UR (Prismatica), Mago Ubaba UR (Prismatica)

– Generale Zubaba UR (Prismatica), Mago Ubaba UR (Prismatica) Ticket UR e SR – Per un totale di sei ticket giornalieri

– Per un totale di sei ticket giornalieri 1000 Gemme

1 Skill Ticket – Skill per qualsiasi personaggio aggiunto al gioco (precedentemente al giorno 08/09/2020)

– Skill per qualsiasi personaggio aggiunto al gioco (precedentemente al giorno 08/09/2020) Tappetini da gioco e bustine protettive – Caratterizzati dall’artwork ufficiale del mondo di ZEXAL

Verranno resi disponibili anche ulteriori contenuti tra cui “the 30th Main BOX,” che conterrà il celebre Mostro Xyz di Yuma Numero 39: Utopia e numerose altre potentissime carte.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Duel Links permette di rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile gratuitamente su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™ e per PC via Steam.