Far entrare Snorlax nel tuo staff è un gioco di squadra in Pokémon Café Mix

In Pokémon Café Mix è arrivata una nuova modalità cooperativa per reclutare membri dello staff. La modalità a squadre ti permette di formare una squadra (da non confondere con la tua lista amici) composta da un massimo di 30 persone. Insieme, tu e i tuoi amici potrete affrontare degli impegnativi eventi di squadra. E avrai decisamente bisogno di qualcuno che ti dia una mano se vuoi che Snorlax, il nuovissimo cliente del tuo Café, si unisca al tuo staff.

Forma la tua squadra

Puoi creare la tua squadra al costo di 300 Ghiande dorate. Quando crei una squadra, ne diventi il capitano. Puoi formarla con gli amici che conosci già, oppure cogliere questa fantastica opportunità per fare amicizia anche con altri giocatori.

Nuovi, fantastici bonus

Per festeggiare l’aggiornamento di Pokémon Café Mix, i giocatori che formano una nuova squadra potranno ottenere un delizioso bonus per un periodo di tempo limitato: per ciascun membro che si unisce alla squadra, riceverai 300 Ghiande dorate (fino a un massimo di 10.000 Ghiande dorate). Inoltre, nel negozio è presente uno speciale set supporto squadra che può essere acquistato con valuta reale e che contiene Pikachu Snorlaxmania. Questo Pikachu indossa una particolare divisa ispirata a Snorlax.

Fame da Snorlax

Ebbene sì, nel primo evento di squadra di Pokémon Café Mix sarà proprio uno Snorlax affamato a fare visita al tuo Café. Collaborando con i membri della tua squadra dal 24 settembre all’8 ottobre 2020, potrai aumentare il livello di soddisfazione di Snorlax servendogli piatti gustosi e convincendolo a unirsi al tuo staff. Le abilità Café di Snorlax possono eliminare i tasselli Pokémon e gli elementi puzzle che si trovano al di sotto, perciò possono rivelarsi particolarmente utili quando devi risolvere dei puzzle complessi. Questo evento avrà luogo per un periodo limitato, ma in futuro arriveranno altri eventi di squadra.

Comincia a formare la tua squadra oggi stesso e preparati ad accogliere Snorlax! Pokémon Café Mix è disponibile per il download su Nintendo Switch e dispositivi iOS e Android, perciò non fartelo scappare!