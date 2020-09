DORAEMON STORY OF SEASONS disponibile su PS4

DORAEMON STORY OF SEASONS è arrivato anche su PlayStation 4! Il gioco è disponibile già per Nintendo Switch e PC tramite STEAM.

Inoltre, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito per DORAEMON STORY OF SEASONS su tutte le piattaforme con nuovi mobili, alcuni gadget segreti aggiuntivi e molti altri contenuti, che andranno ad arricchire l’esperienza di gioco.

Sviluppato in collaborazione con Marvelous Inc., Brownies e BANDAI NAMCO Entertainment, DORAEMON STORY OF SEASONS ha per protagonisti i personaggi del celebre Doraemon, un gatto robot del 22° secolo che dovrà aiutare i giocatori, mentre vestiranno i panni del giovane protagonista Nobita Nobi (Noby), a sviluppare e supportare una fattoria. I giocatori potranno divertirsi con tutte le classiche attività della serie di Story of Seasons, come coltivare gli ortaggi, sviluppare la fattoria, esplorare il territorio, andare a caccia di insetti e molte altre ancora.

Nobita e molti altri celebri personaggi del franchise di Doraemon prenderanno anche parte a un’emozionante avventura nella locale città. Infatti, i giocatori dovranno sviluppare la città, oltre alla fattoria, interagendo e formando legami con gli altri abitanti. In DORAEMON STORY OF SEASONS ci saranno anche i fantastici gadget segreti di Doraemon.