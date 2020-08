La nuova espansione Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante introduce il Pokémon misterioso Zarude

La nuova espansione Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, realizzata da The Pokémon Company International, arriverà in tutto il mondo il 13 novembre 2020 in buste di espansione, mazzi tematici, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali.



In Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante, il nuovo Pokémon misterioso Zarude è pronto a fare il suo debutto nel mondo del GCC Pokémon insieme ad altri pezzi da collezione, tra cui Pikachu-VMAX, Orbeetle-VMAX e Coalossal-VMAX nella loro forma Gigamax.





In questa espansione appariranno per la prima volta le carte Pokémon policrome, un nuovo tipo di carta con protagonisti Pokémon leggendari o misteriosi come Celebi. Queste carte presentano uno sfondo arcobaleno che si estende all’esterno dei limiti della carta e sono arricchite da speciali dettagli olografici e in rilievo. Corredate di uno speciale simbolo della rarità, queste nuove carte Pokémon policrome saranno fantastiche da mettere in gioco e da collezionare.



L’espansione include:

Sei carte Pokémon policrome

Sei Pokémon-VMAX

11 Pokémon-V e 13 Pokémon-V a figura intera

16 carte Allenatore e sette carte Aiuto a figura intera

Quattro nuove carte Energia speciale



Gli Allenatori che desiderano giocare con le carte dell’espansione prima della pubblicazione possono farlo con il kit Sfida Strategica dell’espansione Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante, disponibile presso i rivenditori aderenti all’iniziativa a partire dal 31 ottobre. Ogni kit contiene quattro buste dell’espansione Spada e Scudo – Voltaggio Sfolgorante; inoltre, troverai anche una busta evoluzione con 23 carte con all’interno carte chiave di questa espansione e di quelle precedenti, inclusa una carta promozionale con illustrazione speciale (una a caso su quattro) e un inserto con i consigli per la costruzione del mazzo.