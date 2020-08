Nuovi contenuti per i giochi di DRAGON BALL

Bandai Namco è lieta di annunciare la seconda parte del Season Pass di DRAGON BALL Z: KAKAROT, “A NEW POWER AWAKEN PART 2”!

In questo secondo DLC, Goku e Vegeta sbloccheranno l’abilità di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan. Ultimate Vanish, Ultrasonic Fist, Ultimate Kamehameha o Ultimate Galick Gun: tantissime nuove tecniche di combattimento saranno disponibili per gli eroi della Terra.

Nuovi contenuti per Dragon Ball Xenoverse 2 e FighterZ

DRAGON BALL XENOVERSE 2 festeggia le 6 milioni di copie vendute con il suo 11esimo aggiornamento svelato nel nuovo trailer.

I giocatori potranno trovare:

Supreme Time Kai, un nuovo personaggio giocabile

Una missione extra

9 nuove tecniche di combattimento

15 nuovi talismani

10 nuovi modelli per i personaggi amici

3 Missioni extra attack

50 nuove figurine Hero Colosseum

Questo aggiornamento gratuito includerà anche alcune sorprese e sarà disponibile dal 26 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.

Come recentemente annunciato, il Maestro Muten arriverà a settembre in DRAGON BALL FIGHTERZ. Da elogiare indubbiamente il supporto di Bandai per entrambi i giochi di Dragon Ball, sopratutto Xenoverse 2 che continua a ricevere nuovi lottatori nonostante sia trascorso molto tempo dal lancio.

A seguire potete dare uno sguardo al nuovo aggiornammento, il quale introduce i contenuti riportati nell’articolo: