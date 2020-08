Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac: Grandi Festeggiamenti Per Il 1° Anno

Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac ha avuto un bell’anno, toccando il 10° posto in più di 20 Paesi al mondo. Ora stanno per cominciare i festeggiamenti per il suo primo anno di vita.

In un messaggio postato sul suo account ufficiale, GTarcade ha detto “Per festeggiare il nostro primo compleanno, vi invitiamo a registrare un breve video in cui condividete la vostra gioia, il vostro amore e i vostri auguri. Sarà un compleanno importante per noi. Questi video potranno essere inseriti nel nostro video celebrativo dell’anniversario.” Per ogni invio si riceveranno gemma avanzata x1 e parteciperanno al sorteggio per vincere gemma avanzata x50, con i video selezionati che verranno usati e riceveranno gemma avanzata x50.

In più, è ora disponibile il primo Concorso artistico skin “Mare di stelle”. I giocatori sono invitati a creare una skin con il tema “Fantasia del futuro” per Kanon di Gemini. La scadenza per l’invio è il 20 agosto. Premi disponibili:

Designer superstar (1 vincitore): $1500, tutti i cavalieri SS disponibili al momento, tutte le skin disponibili nel negozio (incluse quelle che erano nel negozio) e uno slot Skin designer. Designer stellare (4 vincitori): Sirio il Dragone Armatura cavaliere Myth Ex ~ Edizione limitata d’oro, tutti i cavalieri SS disponibili al momento, tutte le skin disponibili nel negozio (incluse quelle che erano nel negozio). Designer talentuoso (10 vincitori): diamanti x500, gemma avanzata x30 e 5 skin a tua scelta dal negozio. Stella luminosa (tutti i partecipanti ammessi): diamanti x200, gemma avanzata x10

Ovviamente, non sarebbe una festa di compleanno senza un regalo. Un cavaliere S misterioso verrà dato a tutti i giocatori, gratuitamente, a settembre.

Infine, Saint Seiya: NEXT DIMENSION (ND) è il sequel canonico creato da Kurumada in persona. In un futuro prossimo, Saint Seiya Awakening: Knights of the Zodiac entrerà nel capito Next Dimension, con tanti nuovi personaggi da attendere con impazienza.