Pokémon pubblica il suo primo gioco da tavolo: l’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

Oggi, The Pokémon Company International pubblica a livello mondiale l’Accademia Lotta, il primo gioco da tavolo ispirato al popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e ora disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati.



Concepita per tutti i tipi di Allenatori, compresi genitori e figli che si avvicinano al mondo del GCC Pokémon per la prima volta, l’Accademia Lotta rivisita le strategie del GCC Pokémon proponendo un’esperienza di gioco facile e divertente per tutta la famiglia nel formato di un classico gioco da tavolo.



“Da oltre vent’anni, il famosissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon unisce persone di tutto il mondo che condividono la stessa passione e che amano collezionare carte, scambiarle con gli amici e partecipare alle lotte Pokémon ufficiali”, ha detto J.C. Smith, Senior Director del Consumer Marketing per The Pokémon Company International. “Con l’Accademia Lotta, siamo felici di offrire alle famiglie un modo semplice e divertente di passare insieme dei bei momenti e di dare la possibilità di approfondire i legami attraverso qualcosa di cui i bambini e i fan di lunga data sono appassionati: le carte del GCC Pokémon.”



L’Accademia Lotta ha tutto quello che serve a un Allenatore per imparare le basi del GCC Pokémon: ogni scatola infatti include un tabellone di gioco rigido per due giocatori, tre mazzi da 60 carte, delle guide pratiche, degli accessori di gioco, più una carta codice per la app gratuita del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online, disponibile su dispositivi mobili compatibili iOS e Android oppure su Pokemon.it.