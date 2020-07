PAW Patrol: Mighty Pups Salva Adventure Bay annunciato ufficialmente

La PAW Patrol si prepara a intraprendere la sua missione più eroica di sempre! BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Outright Games, uno dei principali publisher globali di prodotti d’intrattenimento dedicati alla famiglia, e Nickelodeon, hanno annunciato PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay, un nuovo videogioco basato sulla celebre serie animata per bambini in età prescolare di Nickelodeon, PAW Patrol, prodotta da Spin Master Entertainment. Il nuovo gioco sarà disponibile dal 6 novembre 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.

Gioca con amici e parenti nella modalità in cooperativa, scegli il tuo cucciolo preferito e sfrutta i suoi poteri unici per intraprendere alcune missioni eroiche. Ritroverai l’intera Pattuglia e potrai esplorare tutte le celebri location della vasta Adventure Bay, dal Belvedere alla stazione sciistica di Jake.

Inoltre, potrai usare l’abilità speciale di ogni cucciolo eroico, tra cui la super velocità di Chase, il potente calore di Marshall e il potere dell’uragano di Skye, per completare ogni missione e divertirti con gli amici in alcuni mini giochi, come Pup Pup Boogie e il salto della corda.

PAW Patrol è il franchise di intrattenimento numero uno per i bambini in età prescolare oltre che un vero e proprio fenomeno globale, presente in più di 170 paesi tramite una serie TV, giocattoli, videogiochi, linee di abbigliamento e persino giochi per parchi a tema. In precedenza, Outright Games ha rilasciato “PAW Patrol: Al Lavoro!“ nel 2018, che rappresenta tuttora il suo titolo più venduto.

“Siamo davvero entusiasti di lavorare al nostro secondo titolo di PAW Patrol con Nickelodeon, in quanto è stata davvero un’esperienza straordinaria portare in vita questi incredibili cuccioli attraverso i nostri videogiochi”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “PAW Patrol è una licenza molto popolare e uno dei principali franchise nell’intrattenimento per i bambini in età prescolare, perciò non potevamo essere più felici di lanciare questa nuova avventura che saprà divertire l’intera famiglia”.

Caratteristiche principali

TUTTI I TUOI CUCCIOLI PREFERITI – Gioca nei panni di Chase, Rubble, Marshall, Everest, Skye, Rocky, Zuma e Tracker.

ESPLORA ADVENTURE BAY – Affronta sette missioni super eroiche per salvare i tuoi amici e risolvere ogni problema. Inoltre, ci saranno sette mini giochi davvero divertenti!

USA I SUPER POTERI – Gioca nei panni dei cuccioli e usa i loro super poteri per creare uragani, sfruttare la super energia, sollevare gli oggetti più pesanti e molto altro ancora!

COLLABORA CON UN AMICO – Gioca con un amico in modalità cooperativa sullo stesso schermo.

PAW Patrol: Mighty Pups Salva Adventure Bay sarà disponibile dal 6 novembre 2020 in versione retail o digitale per Nintendo Switch™, Playstation®4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC.