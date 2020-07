Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac accoglie il Cavaliere Redento come Banner

Prima di accettare il suo vero destino di Cavaliere dei Gemelli, Kanon si travestì da Dragone del Mare, uno dei sette Generali degli abissi di Nettuno, guadagnandosi così il nome di Kanon Dragone del mare.

Kanon è il diretto responsabile per due importanti eventi dell’universo Saint Seiya. Esortando Gemini a soccombere ai suoi desideri malvagi più reconditi e riportando in vita Nettuno il Re dei Mari, Kanon ha praticamente provocato il conflitto tra le 12 Case. E dopo essere evaso dalla prigione, mentre era a capo dei Cavalieri di Nettuno con il nome di Dragone del Mare, Kanon dimostrò la sua natura subdola manipolando l’esercito di Nettuno per raggiungere i suoi obiettivi e causare il semi-risveglio di Nettuno.

Tuttavia, infine, Kanon si redense unendosi ad Atena in veste di Cavaliere d’oro dei Gemelli e scatenando le sue ire contro l’esercito degli Specter di Ade nella Guerra sacra del 21° secolo. Dopo la sua redenzione, Kanon divenne una persona migliore, proprio come suo fratello Gemini, ma mantenne il suo carattere spietato: ne è un esempio il suo rimprovero a Pegasus e Andromeda per la loro esitazione nell’uccidere i nemici poiché, a suo parere, l’esitazione è una debolezza che può rappresentare un vantaggio per i nemici. In ogni caso, è ricordato come uno dei più onorevoli Cavalieri di Atena.

Da oggi, Kanon di Gemini fa la sua comparsa nel parco evocazioni avanzato, aumentando così il tasso di ricompense. Le maggiori opportunità di evocazione saranno disponibili per sole due settimane, quindi tenta subito la fortuna!

Nuovo evento: Show pirotecnico

Durante questo evento, i giocatori possono ottenere materiali completando i dungeon, acquistando i pacchetti dono e donando materiali alla legione per guadagnare punti. Più alto è il punteggio legione, migliore sarà la ricompensa. Saranno disponibili ricompense basate anche sulle classifiche.

Nuova funzione: Volere delle stelle (dal 22/7)

A partire dal prossimo mercoledì, i giocatori con un livello 55 o superiore possono cliccare su “Potenziamento” per giocare a Volere delle stelle. In questo sistema, i cavalieri possono affinare la loro volontà e le loro abilità in vari album. Aumentando i livelli degli album, possono migliorare i diversi attributi dei cavalieri e sbloccare abilità esclusive per un determinato ruolo. Assumi un ruolo importante in battaglia, inventa nuove strategie e dona nuova esperienza ai cavalieri.