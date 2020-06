FAIRY TAIL: Annunciato L’unison Raid

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono entusiasti di annunciare i primi dettagli su una serie di incantevoli nuove abilità magiche presenti nel loro prossimo JRPG, FAIRY TAIL. Il gioco arriverà in Europa il 30 luglio 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam.

Lo straordinario mondo di magia e draghi di FAIRY TAIL viene rappresentato nei minimi dettagli in questa nuovissima esperienza di gioco, con un focus sul tipo di magia che i fan della serie anime e del manga di tutto il mondo, bramano. In FAIRY TAIL, i personaggi ora possono far parte di un Unisor Raid per scatenare i loro incantesimi contemporaneamente e per sopraffare i nemici.

Questa abilità di Unison Raid è stata presentata per la prima volta nell’anime e nel manga di FAIRY TAIL, ma nel gioco saranno presenti tutte le nuove magie e le squadre di personaggi , introducendo nuovi entusiasmanti poteri da combinazioni di personaggi mai viste prima.

Inoltre, una serie di incantesimi di magia estrema verranno introdotti, tra cui il Fairy Glitter di Kanna – che può essere attivato quando si combinano gli attacchi magici – la magia “Gigante” di Makarov e persino un incantesimo noto come Exceed Special, che aiuterà la tua squadra a superare numerosi problemi. Ogni incantesimo porta proprietà e affinità elementali uniche, con la magia che infligge più danni a specifici avversari. I personaggi possono quindi potenziare i loro incantesimi magici guadagnando punti esperienza durante il loro viaggio.

Utilizzando gli attacchi magici durante la battaglia permetterà di aumentare l’Awakening Gauge del gruppo. Quando l’indicatore è completamente pieno, i personaggi possono essere risvegliati, consentendo loro di utilizzare abilità magiche ancora più potenti – e con ogni personaggio che impiega diverse Awakening Modes, i giocatori saranno in grado di espandere le loro strategie attraverso una vasta gamma di stregonerie e nemici.

FAIRY TAIL è attualmente in fase di sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam ed è ora disponibile per il pre-order presso retailer selezionati. I pre-order digitali sono attivi anche in Europa da oggi; l’acquisto di qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, entro un tempo limitato dal lancio sbloccherà anche il costume speciale Miss FAIRY TAIL per Erza come Early Purchase Bonus.

In alternativa, è stata anche svelata una versione Digital Deluxe di FAIRY TAIL, che vanta speciali costumi del team Grand Magic Games, un set bonus Lacrima e un costume DDX Limited Ryza per Lucy!

Per i fan sfegatati di FAIRY TAIL, c’è l’edizione Guild Box, disponibile esclusivamente attraverso sito ufficiale del gioco. Questa versione del gioco è ricca di contenuti indispensabili per i fan di FAIRY TAIL, tra cui un poster di stoffa con un’illustrazione originale di Hiro Mashima, una speciale “Game Release Edition” del Sorcerer Weekly Magazine, tre carte personaggio 3D, un set speciale di adesivi con i membri chiave della gilda FAIRY TAIL e una copia fisica per Nintendo Switch o PlayStation 4 – o un codice digitale per PC Windows tramite Steam.