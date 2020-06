MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON: Ecco quando potete provare la BETA

Bandai Namco annuncia ufficialmente la disponibilità a partire da domani su PS4, della BETA di MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON.

MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON in OPEN BETA su PS4

I contenuti presenti nella BETA sono:

Player Match. [4-18 giocatori]. L’host può scegliere tra la modalità “Team Shuflle” che permette di giocare in team casuali e quella “Team Free” per chi invece vuole creare una squadra e competere

Casual Match. [4 giocatori]. Per gli utenti che vogliono giocare in modo casuale e indipendentemente dalla loro classifica

Branch Battle [Modalità per giocatore singolo offline]. Per chi vuole completare le missioni contro l’IA.

Essendo OPEN non è richiesta alcuna registrazione, non dovete essere selezionati da Bandai Namco, vi basterà scaricare la BETA dal Playstation Store e lanciarla nei seguenti giorni e orari:

20/06/2020 [5:00 AM CEST] until 22/06/2020 [5:00 AM CEST]

27/06/2020 [5:00 AM CEST] until 28/06/2020 [5:00 AM CEST]

04/07/2020 [5:00 AM CEST] until 05/07/2020 [5:00 AM CEST]

11/07/2020 [5:00 AM CEST] until 12/07/2020 [5:00 AM CEST]

18/07/2020 [5:00 AM CEST] until 19/07/2020 [5:00 AM CEST]

25/07/2020 [5:00 AM CEST] until 26/07/2020 [5:00 AM CEST]

A seguire il Trailer divulgato per l’occasione. Da domani dunque potrete scaricare la BETA per poi lanciarla nei giorni e orari da noi indicati, per provare gratuitamente il gioco in Anteprima.