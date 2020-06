Gamemill annuncia NICKELODEON KART RACERS 2: GRAND PRIX

GameMill Entertainment ha annunciato Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix, un nuovo videogioco di corse di kart strapieno delle icone più amate di Nickelodeon, su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One questo ottobre.

Sviluppato da Bamtang Games, questo sequel pieno di azione aggiunge al gioco originale Nickelodeon Kart Racers ancora più personaggi e tracciati ispirati agli universi preferiti dei fan, nonché grafica migliorata e multigiocatore online, fino a un massimo di otto giocatori.

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix ti permette di creare la squadra definitiva con il più grande elenco di personaggi di Nickelodeon in un gioco di kart. Scegli tra 30 personaggi giocabili, inclusi JoJo Siwa, SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja, Korra di La leggenda di Korra, Invader Zim, Hey Arnold!, I Rugrats, Lincoln di A casa dei Loud e molti, molti altri. Assembla una squadra scegliendo tra oltre 70 personaggi bonus e componi i tuoi kart scegliendo parti ispirate ai vari show del canale.



Competi su 28 tracciati nuovi e reinventati (sono presenti inoltre due nuovissime arene di battaglia), riempi la barra slime per compiere salti e molto altro in una vasta gamma di modalità di gioco. Sfida i tuoi amici in split screen locale, per quattro giocatori, e nelle gare online per otto giocatori!