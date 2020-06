Pokèmon: Arriva l’Accademia Lotta nel gioco di Carte collezionabili

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo dell’Accademia Lotta del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, il primo gioco da tavolo ispirato al GCC Pokémon, uno dei giochi di carte collezionabili più famosi e amati del mondo. L’Accademia Lotta include tutto quello che serve ad un “Allenatore” per imparare le basi del GCC Pokémon e offre l’opportunità di divertirsi insieme a tutta la famiglia, approfondendo le strategie di gioco tramite un’esperienza intuitiva e stimolante.

Reso celebre per le sue carte magnificamente illustrate, tutte da collezionare, scambiare e giocare, il GCC Pokémon offre una vasta gamma di prodotti pensati per ogni tipo di Allenatore, dai collezionisti ai giocatori più esperti. Ora, grazie all’Accademia Lotta, gli aspiranti giocatori avranno a disposizione opzioni ancora più accessibili.



“L’Accademia Lotta è stata concepita come un gioco semplice da imparare e divertente, adatto a tutti i tipi di Allenatori, inclusi anche quei genitori e figli che si avvicinano al mondo del GCC Pokémon per la prima volta,” ha dichiarato J.C. Smith, Senior Director del Consumer Marketing,The Pokémon Company International. “Il mondo dei Pokémon ha la capacità di unire le persone e non vediamo l’ora che le famiglie si possano divertire a organizzare serate all’insegna dell’Accademia Lotta. I genitori avranno un’opportunità in più per approfondire il rapporto con i propri figli grazie a uno dei loro marchi preferiti e alle carte collezionabili del GCC Pokémon.”



Ogni scatola dell’Accademia Lotta include un tabellone di gioco rigido per due giocatori, tre mazzi da 60 carte, delle guide pratiche e degli accessori di gioco. In più, è inclusa una carta codice che permette agli Allenatori di divertirsi con il GCC Pokémon anche in digitale tramite la app gratuita del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online su dispositivi mobili compatibili iOS e Android oppure su Pokemon.it.



L’Accademia Lotta sarà disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati a partire dal 31 luglio 2020.