The Pokémon Company International annuncia un torneo estivo online

The Pokémon Company International ha annunciato oggi la Pokémon Players Cup, un nuovo torneo online per la categoria Master che inizierà a luglio 2020. I partecipanti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), dei campionati di videogiochi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e di Pokkén Tournament DX avranno la possibilità di mostrare il loro talento in questo torneo ufficiale Play! Pokémon online aperto ai giocatori di tutto il mondo.

La Pokémon Players Cup si svolgerà in due fasi. A luglio 2020 i giocatori ammessi lotteranno in un girone a doppia eliminazione, suddiviso per aree di punteggio, per determinare i migliori giocatori di ciascuna area che si sfideranno nella fase finale della Pokémon Players Cup ad agosto 2020. Il vincitore si guadagnerà il titolo di Campione della Pokémon Players Cup e otterrà un viaggio premio per un evento futuro dei Campionati Internazionali, che fa parte della stagione di campionato Play! Pokémon tradizionale.

“La community del gioco competitivo Pokémon è molto speciale e non vediamo l’ora di vedere i giocatori comunicare e lottare virtualmente nella nuova Pokémon Players Cup, ha dichiarato Colin Palmer, vicepresidente dell’ufficio marketing di The Pokémon Company International. “Dato che i tradizionali tornei Play! Pokémon sono stati rinviati, speriamo di vedere delle lotte emozionanti e la grande sportività finora dimostrata dalla community durante la Pokémon Players Cup”.

I giocatori del GCC Pokémon e dei videogiochi potranno qualificarsi alla Pokémon Players Cup in base ai risultati ottenuti nei prossimi eventi in programma. Gli Allenatori dovranno dare il meglio di se stessi durante questi eventi di qualificazione se vogliono competere nella Pokémon Players Cup.

Campionati del GCC Pokémon

I giocatori del GCC Pokémon si qualificheranno in base al loro piazzamento nella classifica di giugno (formato standard, scheda torneo) del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Online.

Campionati di videogiochi Pokémon

I giocatori dei campionati di videogiochi Pokemon si qualificheranno partecipando alla Gara Online “Sfida internazionale di maggio” di Pokemon Spada e Pokemon Scudo che si terrà dal 21 al 24 maggio 2020. Per ottenere la qualificazione alla Pokémon Players Cup, i partecipanti della categoria Master nei campionati di videogiochi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo dovranno classificarsi fra i migliori Allenatori nella loro area di punteggio durante la Sfida internazionale di maggio.

America del Nord: i migliori 256

Europa: i migliori 256

Oceania: i migliori 128

America Latina: i migliori 256

Per poter essere ammessi, i giocatori dei campionati di videogiochi dovranno collegare il loro account Nintendo all’account del Club Allenatori di Pokémon prima di iscriversi.





Campionati di Pokkén Tournament DX

I giocatori di Pokkén Tournament DX potranno iscriversi direttamente alla prima fase della Pokémon Players Cup in una data futura. Presto verranno forniti altri dettagli a riguardo su Pokemon.it.

Inoltre, durante la Pokémon Players Cup, ciascuna delle competizioni del GCC Pokémon, dei campionati dei videogiochi Pokémon e di Pokkén Tournament DX inizierà con uno speciale evento su invito. I vincitori otterranno la qualificazione alla fase finale della competizione.